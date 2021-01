Lundi, le seul centre de vaccination opérationnel du pays reprend du service dans la capitale. Une deuxième salve de personnels médicaux ou paramédicaux devant y recevoir leur première injection anticovid.

Victor-Hugo prêt à vacciner 7.600 personnes/semaine

Le 18 janvier, le Hall Victor Hugo reprendra du service. Et le bâtiment, sis dans le quartier Limpertsberg de la capitale, va à nouveau voir défiler toute une série de salariés admis à la première phase du plan vaccinal luxembourgeois. Dans la continuité des premières injections du 28 décembre dernier, il s'agira cette fois de «piquer» des professionnels de la santé et des administratifs du réseau Copas (aide et soins aux personnes âgées); les professionnels de santé -médecins compris- intervenant en dehors du secteur hospitalier (les hôpitaux se chargeant de vacciner leurs agents).

Il sera également question d'injecter le sérum aux ambulanciers assurant le transport des différentes cargaisons de flacons Pfizer ou Moderna dans le pays. En détaillant le listing des prochains sujets vaccinés, en réponse à une question parlementaire du député CSV Claude Wiseler, la ministre de la Santé a aussi informé de la capacité de vaccination de ce même Hall Victor Hugo, premier centre officiel ouvert du pays. «Avec une ouverture de 60 heures par semaine, la capacité d'inoculation hebdomadaire est d'environ 7.600 piqûres», a ainsi indiqué Paulette Lenert.

Dans les jours suivants, environ 4.000 personnes sont inscrites pour prendre rendez-vous en semaines 3 et 4 . Et qu'ils n'hésitent pas à venir, les vaccins ne manquent pas. Ainsi, la ministre de la Santé attend, pour le 18 janvier, un nouveau réassort en flacons Pfizer. En plus des stocks déjà réceptionnés, il s'agirait d'un contingent permettant la vaccination de 2.437 personnes. Sur ce volume, annonce Paulette Lenert, 1.950 doses seraient dirigées vers les centres hospitaliers.



De lundi à jeudi, cette semaine, 1.532 hommes et femmes ont été vaccinés. Pour un total de 3.233 depuis le début de la campagne.





