Victime «criminelle»

Juliane parvient à récupérer son passeport

Sibila LIND Sommée de quitter le territoire grand-ducal alors qu'elle venait porter plainte pour harcèlement, la Brésilienne a obtenu jeudi des autorités un sursis de six mois, le temps de l'enquête pénale sur les faits dénoncés.

Quelques jours à peine après la médiatisation de son histoire, les choses avancent pour Juliane*. Victime de harcèlement de la part de son employeur, cette Brésilienne de 35 ans présente sur le territoire sans visa valable depuis août 2020 est parvenue ce jeudi à récupérer son passeport. Confisqué par la police au moment du dépôt de sa plainte, le précieux sésame lui a été remis ce jeudi lors de sa convocation par la direction de l'Immigration.

Initialement destiné à organiser son départ volontaire du pays après qu'elle a été signalée comme personne en situation irrégulière, le rendez-vous a finalement pris une autre tournure. La jeune femme dispose désormais d'un sursis d'éloignement de six mois, potentiellement renouvelable, le temps de l'enquête pénale lancée après sa démarche contre son ancien employeur.

Une situation transitoire qui n'est toutefois pas synonyme de régularisation. A noter que l'analyse de son dossier par les services de l'Immigration pourrait aboutir à une décision dite de retour qui comporte, en principe, une interdiction d’entrée sur le territoire qui peut aller jusqu’à cinq ans. Une décision agrémentée d'une inscription au système d'informations Schengen qui interdit aux personnes inscrites dans ce fichier d'entrer sur le territoire d'un pays membre de l'espace Schengen tant que l’interdiction est en vigueur.

Pour mémoire, la jeune femme se retrouve au centre d'une bataille politique entre associations de défense des réfugiés et ministère des Affaires étrangères d'un côté et ministère de la Sécurité intérieure de l'autre. Au cœur de la polémique, son dépôt de plainte et la réaction des différentes administrations à son cas, cette dernière ayant été vue principalement comme une personne en situation irrégulière plutôt que comme une victime de harcèlement sexuel et d'agression.

*Le prénom a été changé par la rédaction

