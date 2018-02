Un automobiliste ivre a failli dévaler une pente à Vianden. Il n'avait pas remarqué qu'il s'engageait sur un sentier à flanc de colline... C'est un réverbère qui l'a sauvé.

Vianden: un automobiliste sauvé par un réverbère

C'est en sortant de chez un ami à Hockelsturm que cet automobiliste a pris son véhicule pour rentrer chez lui. Seulement, il ne s'est pas rendu compte qu'il empruntait le mauvais chemin et s'engageait dans une ruelle pavée en pente.

C'est grâce à un mur et au réverbère qui se trouvait en face, que la voiture a été arrêtée dans sa course et que l'automobiliste a pu être sauvé d'une chute d'une trentaine de mètres qui aurait pu être grave.



La voiture est toujours coincée entre le mur et le réverbère et devrait être récupérée à l'aide d'un treuil dans les prochains jours.