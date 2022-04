Raccourcir les durées de diagnostic, améliorer la prise en charge des patientes, informer au mieux les professionnels de santé… Les défis entourant l’endométriose sont nombreux, alors que cette maladie concerne une femme sur dix en âge de procréer.

Vers une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose

Laura BANNIER Raccourcir les durées de diagnostic, améliorer la prise en charge des patientes, informer au mieux les professionnels de santé… Les défis entourant l’endométriose sont nombreux, alors que cette maladie concerne une femme sur dix en âge de procréer.

Douleurs abdominales, difficultés pour uriner, règles douloureuses... les symptômes de l'endométriose sont presque aussi multiples que le nombre de patientes qui en souffrent. Longtemps méconnue, cette maladie bénéficie d'une médiatisation croissante, mais son diagnostic reste long et compliqué. Pourtant, il touche environ une femme sur dix en âge de procréer.

Au Luxembourg, la prise en charge de patientes atteintes d'endométriose fait l'objet de statistiques depuis 2017, dans le cadre de la documentation et classification des séjours hospitaliers. Dans une réponse parlementaire adressée aux députés Gusty Graas et Carole Hartmann (DP), la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) détaille le nombre de femmes hospitalisées en raison de leur endométriose. En 2018, elles étaient ainsi 195. Un nombre qui a augmenté en 2019, puisque 249 patientes atteintes d'endométriose ont été hospitalisées au cours de l'année.

Si certaines femmes sont asymptomatiques, ce qui rend l'évaluation du nombre total de résidentes malades impossible, cette pathologie peut devenir particulièrement handicapante. Pourtant, les patientes touchées par l'endométriose n'ont pour le moment pas accès au statut de salariée handicapée. «À ce jour, l’endométriose n’est pas reconnue comme ''maladie invalidante'' au Luxembourg», fait ainsi savoir Paulette Lenert, soulignant qu'il est toutefois possible pour le médecin traitant de prescrire un certificat d'incapacité de travail dans le cas de douleurs trop intenses.

Une campagne de sensibilisation

Mais les choses pourraient bientôt changer pour ces patientes. A l'image de la France, qui a annoncé lancer une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose le 14 février dernier, le Luxembourg aspire à améliorer la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie. Ainsi, une rencontre avec les professionnels de santé et les associations de patientes œuvrant pour une reconnaissance de la pathologie «sera organisée dans les prochaines semaines», indique la ministre de la Santé. L'objectif des discussions est d'ores et déjà annoncé: il s'agira de collaborer afin d'éventuellement aboutir à une stratégie nationale au Grand-Duché.

Grâce à ce dispositif, les patientes atteintes d'endométriose pourront également mieux faire valoir leurs droits. En parallèle, une campagne de sensibilisation à l'endométriose à destination des femmes, mais également des professionnels de santé «devra forcément faire partie intégrante d'une stratégie nationale», estime Paulette Lenert. Mieux communiquer sur le sujet pourra ainsi permettre aux médecins généralistes et aux soignants intervenant en médecine scolaire un diagnostic plus précoce de la maladie en détectant au mieux les symptômes.

Une amélioration qui serait salutaire pour les femmes atteintes de la maladie, si on en croit les statistiques dévoilées par les députés Gusty Graas et Carole Hartmann. Alors que 180 millions de personnes seraient touchées par l'endométriose dans le monde, il faut en moyenne sept à dix ans pour obtenir un diagnostic. Une période de souffrance et d'incertitudes tandis que la douleur impacte la vie quotidienne des patientes. «80% des femmes concernées souffrent d’une limitation invalidante dans leurs tâches quotidiennes. 40% des femmes ont des troubles de la fertilité et de la sexualité», indiquent les parlementaires.

Une fois diagnostiquée, l'endométriose nécessite de nombreux examens et traitements. Ces derniers sont multiples et «dépendent de chaque patiente», fait savoir Paulette Lenert. Prescriptions médicamenteuses, traitement chirurgical et soins de médecine sont pris en charge par l'assurance maladie-maternité.

L'endométri-quoi? L'endométriose est une maladie gynécologique chronique qui touche les femmes en âge de procréer. L'endomètre, la muqueuse tapissant les parois utérines, se développe en dehors de l'utérus, envahissant les autres organes avoisinants. Cette muqueuse subissant l'influence des modifications hormonales lors de chacun des cycles menstruels, cette pathologie se traduit le plus souvent par des douleurs durant les règles, mais pas seulement. Douleurs pelviennes, abdominales, et pendant les rapports sexuels peuvent également faire partie du quotidien des patientes, qui ont des risques de souffrir d'infertilité.

