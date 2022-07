Le conseil de gouvernement se prononcera ce vendredi sur cette mesure qui devait prendre fin à la fin de ce mois-ci. La réduction du prix pourrait être prolongée d'un mois.

Réduction de 7,5 centimes par litre

Vers une prolongation de la ristourne à la pompe

Au Luxembourg, depuis le 13 avril dernier, une aide de 7,5 centimes est appliquée sur tous les carburants. Elle devait répondre à l'inflation galopante et à la montée fulgurante des prix de l'énergie. Cette aide financière, qui est aussi appliquée dans d'autres pays à de divers degrés, devait déjà se terminer en juillet.

Le gouvernement ne craint pas un tourisme à la pompe inversé Ces derniers temps, l'essence et le diesel étaient parfois moins chers en Allemagne qu'au Luxembourg. Cela ne préoccupe pas le gouvernement.

Toutefois, il est aujourd'hui question d'une prolongation de cette réglementation pour un mois supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois d'août. Interrogé par nos confrères de RTL, le ministère des Finances a indiqué qu'une proposition en ce sens serait présentée vendredi lors de la réunion du conseil de gouvernement.

Un allongement qui serait le bienvenu au regard des prix des carburants qui ne semblent pas vouloir décroître. Outre les citoyens, la mesure soulagerait également fortement les stations-service, plus particulièrement celles situées le long de la frontière et qui souffrent des prix parfois plus attractifs dans les pays voisins. Cette semaine, la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) avait d'ailleurs avoué que les recettes liées au tourisme à la pompe étaient en berne sur le premier semestre de l'année 2022.

L'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) semble également favorable à une telle mesure, elle qui demande également une prolongation de la subvention publique des coûts énergétiques et, en outre, la suspension de la taxe CO₂ en raison de la forte inflation. Rappelons que le taux d'inflation annuel moyen a atteint 7,4% en juin. L'essence aurait augmenté de près de 54% par rapport à juin 2021, le diesel de plus de 62% sur la même période et le mazout de chauffage même de plus de 104%. «Ce sont des chiffres effrayants qui traduisent une baisse considérable du pouvoir d'achat des consommateurs», déplore l'UCL.

