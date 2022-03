Pour la Fédération des artisans, il est inévitable que l'on va assister à une hausse du prix du pain prochainement en raison de l'augmentation des prix des matières premières.

Luxembourg 2 min.

«C'est inévitable», selon la FDA

Vers une augmentation du prix du pain

Simon Laurent MARTIN Pour la Fédération des artisans, il est inévitable que l'on va assister à une hausse du prix du pain prochainement en raison de l'augmentation des prix des matières premières.

Il y a quelques jours, plusieurs médias belges ont annoncé une probable hausse du prix de vente du pain en raison de la hausse fulgurante des prix des matières premières. Le président de la Fédération francophone de la boulangerie-pâtisserie-glacerie, s'attendait d'ailleurs à ce que le prix du pain atteigne les 3€, soit une augmentation du prix du pain de 0,30 € ou 13% en comparaison avec 2021.

Premier bilan après un an d'interdiction du glyphosate En interdisant purement et simplement ce désherbant controversé en janvier 2021, le Luxembourg se montrait à l'avant-garde européenne. Un peu plus d'un an plus tard, l'heure est au bilan.

Doit-on s'attendre à une augmentation similaire au Luxembourg? Pour Christian Reuter, secrétaire général adjoint de la Fédération des artisans (FDA), c'est «inévitable». «La situation au Luxembourg est similaire à celle de la Belgique», entame-t-il.

Nous vous l'avons déjà expliqué en long et en large au travers de différents articles: les coûts des matières premières sont en forte progression. «Cela vaut pour la farine, les céréales ou encore l'huile», note Christian Reuter. A cela s’ajoute la récente flambée des prix de l’énergie. «L’alimentation artisanale est d'ailleurs l'un des secteurs les plus énergivores dans l’artisanat : fours, cuisson, chaîne du froid, etc. N'oublions pas non plus le renchérissement de la main-d’œuvre via l’indexation des salaires», se désole le secrétaire général adjoint.

Quel avenir pour les boulangers?

La hausse des prix de l'énergie se répercute d'ailleurs déjà sur les prix d'autres denrées alimentaires qui, selon le Statec, ont augmenté en moyenne de 0,7% en février. Les pâtes ont augmenté de 5,7% en un mois, et les légumes frais coûtent 3,1% de plus.

La FDA alerte sur la détresse des PME et des artisans Ce jeudi, la Fédération des artisans a mené une assemblée générale extraordinaire. A l’ordre du jour, l’explosion des prix de l’énergie et l’impact de l’inflation sur les entreprises.

Face à l'augmentation des prix des matières premières et au conflit ukrainien qui continue de s'enliser, on en vient à se demander comment les boulangers luxembourgeois vont faire pour se fournir en matières premières. «Beaucoup de boulangers ont des contrats à l’année pour la fourniture des matières premières, ce qui leur donne une certaine prévisibilité pour les mois à venir», tempère Christian Reuter. «On ne sait pas si l’ensemencement du blé sera possible en Ukraine et quelle sera la récolte en août. On n’est pas directement dépendant du blé ukrainien ou russe, mais ces deux producteurs ont un énorme impact sur les prix du marché qui s’appliquent aussi au Luxembourg», ajoute-t-il.

Plus qu'une question de temps

C'est également ce que soulignait dernièrement Guy Feyder, le vice-président de la Chambre d'agriculture. «Les prix des engrais ont triplé depuis le printemps dernier, il n'y avait même pas encore la guerre donc. On est en train de vivre un basculement hors normes. C'est exactement le même constat au niveau du fioul pour nos tracteurs où les prix deviennent impayables.»

Pour Christian Reuter, la hausse du prix du pain n'est plus qu'une question de temps. «Des hausses de prix seront inévitables, mais pour l’instant on ignore l’envergure que cela va prendre, vu les nombreuses incertitudes qui planent sur l’économie dans son ensemble».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.