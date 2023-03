Un projet pilote prévoit l'ouverture des plateaux IRM des quatre centres hospitaliers le samedi pendant 8 heures. Un moyen de réduire les temps d'attente qui peuvent être longs. Du personnel supplémentaire est toutefois nécessaire.

Vers un service d'imagerie médicale aussi durant le weekend

En mai dernier, la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) assurait que les temps d'attente pour bénéficier d'une IRM avaient considérablement baissé ces dernières années, et ce, peu importe l'hôpital. Ainsi, nous apprenions qu'au Centre hospitalier du Nord (CHDN), de 2018 à 2021, le temps d'attente était passé de 51 à 27 jours. Au CHL, pour la même période, ce chiffre était passé de 53 à 45. Pour les hôpitaux Robert-Schuman, c'est passé de 73 à 60 jours tandis que pour le Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM), le délai est passé de 38 à 24 jours.



Ainsi, au Luxembourg, il faut patienter de 24 à 60 jours afin d'obtenir ce rendez-vous médical. Rappelons que ces délais sont raccourcis en cas d'urgence. Toujours est-il qu'il est encore possible de faire mieux en termes de délais pour des imageries médicales (terme qui comprend l'IRM mais aussi la radiographie, le scanner, l'encéphalographie, etc.).

En effet, Paulette Lenert a indiqué ce mercredi, dans une réponse parlementaire aux députés Josée Lorsché et Marc Hansen (déi Gréng), qu'un projet-pilote est sur les rails et qu'il doit permettre une ouverture et une budgétisation des plateaux IRM des quatre centres hospitaliers luxembourgeois durant le weekend. Plus concrètement, cela signifie qu'un service serait aussi assuré le samedi pendant une durée de 8 heures. Jusqu'à maintenant, ces plateaux IRM ne fonctionnent que du lundi au vendredi, de 7h jusqu'à 20h.

8.000 examens supplémentaires par an

L'ouverture des IRM le samedi permettrait ainsi de réaliser 8.000 examens supplémentaires chaque année, soit une augmentation de 9,7% par rapport à 2022. Une telle décision doit permettre donc de diminuer encore davantage les délais d'attente évoqués plus haut.

Néanmoins, ceci ne se fera pas en deux coups de cuillère à pot. «Une augmentation des horaires d'ouverture requiert une budgétisation de l'activité et des ressources nécessaires. En ce qui concerne les équipements IRM, une ouverture de plages horaires supplémentaires requiert une budgétisation avec la CNS. Le cadre des examens de mammographie est plus complexe comme il nécessite également la disponibilité de médecins spécialistes en sénologie afin de réaliser les examens demandés», détaille la ministre de la Santé.

Cette activité supplémentaire requiert également l'engagement de 7 équivalents temps plein. Cela a donc un coût que la ministre ne peut, pour l'heure, pas estimer. Toutefois, celle-ci se veut rassurante quant au recrutement de ces profils. Celle-ci indique que «les centres hospitaliers assurent un recrutement nécessaire en fonction des besoins budgétisés.»

