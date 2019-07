C'est «le» défi du ministère de l'Intérieur pour cette législature. Lundi soir, Taina Bofferding (LSAP) a donné à Niederanven le coup d'envoi du vaste chantier de la refonte de la loi électorale. L'enjeu: redéfinir les missions des 102 communes et moderniser la loi.

Vers un nouveau mode d'emploi pour les communes

Après l'abolition des commissariats de district en 2014, la réforme des finances communales en 2017 et la création du CGDIS il y a un an, les rapports entre Etat et communes continuent d'évoluer. Et ce vers une «redéfinition des missions des communes (...) adaptées aux temps modernes», comme le prévoit l'accord de coalition gouvernemental.

La loi communale actuelle date du 13 décembre 1988. Une refonte que la première femme à occuper le poste de ministre de l'Intérieur veut réaliser dans un esprit «participatif» et non l'imposer par le haut.



Pour donner le coup d'envoi du titanesque chantier «pour et avec les communes» comme précisé dans l'invitation lancée aux édiles, qui promet de s'étaler sur plusieurs années, la ministre de l'Intérieur a réuni lundi soir les bourgmestres des 102 communes à Niederanven.



Histoire, évidemment, pour Taina Bofferding (LSAP), de prendre le pouls des premiers concernés mais aussi de poser les premiers jalons de la discussion.

Le souci des équilibres

La loi communale qui régit le fonctionnement et les attributions du conseil communal, comme du collège des bourgmestre et échevins mais aussi l'exécution du budget et le recouvrement des taxes et impôts, est à voir comme le mode d'emploi des communes. Le défi de la refonte de ce texte-clef est de trouver un terrain d'entente entre les deux niveaux de prise de décision. Entendez entre les 102 communes et le ministère de l'Intérieur.

Avec, en toile de fond, les déséquilibres démographiques, financiers et sociaux. L'exercice consistant, dans un paysage communal disparate d'offrir, in fine, un niveau de services publics égal à chaque citoyen du pays. Quel que soit son lieu de résidence.

Contraindre les communes



Parmi les défis à relever la question du logement figurera au tout premier plan des discussions portant sur la future loi communale. Alors que le Luxembourg voit affluer chaque année l'arrivée d'une population équivalente à celle d'une commune de la taille de Bettembourg, la pression foncière est de plus en plus forte.



Selon les chiffres de l'Observatoire de l'habitat, seuls 182 hectares de terrains à construire sont la propriété des communes pour un peu moins de 3.000 hectares constructibles à l'échelle du pays. Problème: les communes, soumise à la pression des promoteurs, ont tendance à les vendre au plus offrant sur le marché privé.



La question est à présent de savoir dans quelle mesure l'État peut contraindre les communes à agir, voire influer sur leur politique tarifaire, sans remettre en cause la sacro-sainte autonomie communale.



Capacités de financement



En attendant, les bourgmestres devront avoir concrétisé l'élargissement du périmètre constructible, exigé par l'État. Objectif: construire plus densément et plus haut. Un devoir à terminer impérativement d'ici le 1er novembre 2019. A cette heure, près de la moitié des communes n'ont pas encore terminé ce travail.



La capacité d'une commune à agir dépend avant tout de sa solidité financière. La réforme des finances communales instituée par l'ex-ministre de l'Intérieur Dan Kersch (LSAP) est parvenue à une répartition des recettes publiques qu'il a jugée plus équilibrée sur l'ensemble du territoire. L'accord de coalition prévoit d'ailleurs un premier état des lieux en 2020.