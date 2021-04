Face aux écarts observés parmi certaines directions d'établissements de soins, les députés se sont accordés mercredi sur le principe d'un nouveau mode de surveillance. Avec en toile de fond la volonté d'améliorer l'utilisation des deniers publics.

Vers un contrôle renforcé du secteur hospitalier

Si les récentes et nombreuses péripéties autour des Hôpitaux Robert-Schuman (HRS) ont mis en avant certaines pratiques, elles s'intègrent dans une opacité plus générale mise en avant par un rapport spécial de la Cour des Comptes. Rendu en 2019, ce dernier dressait un tableau sombre de la gestion des fonds publics destinés aux investissements hospitaliers, puisqu'il pointait du doigt une absence généralisée de contrôle des fonds alloués pour la construction et la modernisation des établissements hospitaliers. Soit plusieurs dizaines de millions d'euros qui échappent au regard des députés.

Mercredi à la Chambre, un consensus s'est dégagé pour tenter de rectifier le tir, relèvent nos confrères du Quotidien. «Cette pandémie a montré la nécessité d'un système hospitalier fort, mais elle a aussi montré que certains ont considéré leurs intérêts personnels comme supérieurs à l'intérêt général», a constaté Marc Baum (déi Lénk), à l'initiative de l'heure d'actualité dédiée à cette question.

Référence directe à la vaccination indue de plusieurs membres de l'ancien conseil d'administration des HRS et à la tentative de mise en place d'un centre de vaccination parallèle. Mais aussi aux révélations faites autour des pratiques réalisées au sein des Hospices civils de la Ville de Luxembourg ou du Centre hospitalier du nord.

Si majorité et opposition se sont accordées sur le besoin de garantir «une transparence optimale», de ne pas voir se mettre en place de «caisse noire» ou de mettre fin au fait que le commissaire du gouvernement aux hôpitaux «se retrouve court-circuité par les établissements qui créent d'autres structures», les solutions concrètes n'ont pas encore été abordées.

Pour Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, «l'argent du contribuable doit être contrôlé», ce qui fait de la question de la gouvernance des hôpitaux «un aspect très important». Reste désormais à lancer concrètement ce chantier qui s'annonce ardu au vu de la multitude de systèmes en place pour le moment.

