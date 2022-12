La Commission européenne vient d'autoriser la modification d'un régime luxembourgeois qui doit permettre le déplacement du transport routier de marchandises vers le rail ainsi que les voies navigables intérieures

Vers moins de poids lourds sur les routes du pays?

Simon MARTIN La Commission européenne vient d'autoriser la modification d'un régime luxembourgeois qui doit permettre le déplacement du transport routier de marchandises vers le rail ainsi que les voies navigables intérieures

Au Luxembourg, la circulation des camions en transit vers l'Allemagne et la France est interdite les dimanches et jours fériés. En semaine, c'est toutefois une autre histoire. D'aucuns se plaignent en effet des nombreux poids lourds transitant par le Luxembourg, ou depuis le terminal intermodal de Bettembourg, pour se rendre à leur destination et aggravant, de facto, les embouteillages lors des heures de pointe.



L'amélioration de la mobilité transfrontalière étant l'un des chevaux de bataille du gouvernement luxembourgeois, un travail était donc nécessaire sur ce point, surtout au moment où la réduction des émissions de CO2 est plus que nécessaire. C'est ainsi que la Commission européenne a autorisé la modification d'un régime luxembourgeois visant à encourager le déplacement du transport routier de marchandises vers le rail et les voies navigables intérieures.

Prolongation du régime

Ce régime, initialement autorisé par la Commission en juin 2015, a été prolongé en juillet 2019 et devait expirer le 31 décembre prochain et donc promouvoir le passage à d'autres solutions que la route pour le transport de marchandises, à savoir le transport ferroviaire et la navigation intérieure. La Commission a annoncé ce lundi que le régime sera finalement prolongé jusqu'à fin 2027 et un budget d'environ 104 millions d'euros sera alloué à cette transition.

Une somme que devraient se partager les différents opérateurs de transport utilisant le réseau ferroviaire et/ou fluvial luxembourgeois, sous certaines conditions toutefois. Dans un communiqué, l'institution indique avoir «constaté que le régime continue d'être nécessaire et proportionné pour promouvoir l'utilisation des voies navigables intérieures et le transport ferroviaire, sans fausser indûment la concurrence dans le marché unique».

En 2015, lors de la première demande d'aide, le Luxembourg avait motivé sa demande via cinq grands projets. Outre la réduction des émissions de CO2, l'État plaidait notamment pour la création d'une interconnexion en reliant l'axe fluvial rhénan à l'axe ferroviaire Bettembourg – Europe du Sud, l'amélioration de l'interopérabilité d'un axe transfrontalier.

«Ainsi que l'augmentation du taux d'utilisation des infrastructures existantes sur le port de Mertert qui souffrent de la baisse drastique de l'activité sidérurgique dans la région». Mais aussi de privilégier le transport ferroviaire sur le territoire national, les axes routiers luxembourgeois étant déjà à saturation», pouvait-on notamment déjà lire en 2015.

