D'ici deux ans, le Musée d'art moderne et le boulevard Kennedy seront reliés par une étonnante passerelle tout inox. Un ouvrage qui file à 12 mètres du sol au milieu de la végétation du parc des Trois Glands, au Kirchberg.

Luxembourg 9 2 min.

Vers le Mudam, en passant d'arbre en arbre

Patrick JACQUEMOT D'ici deux ans, le Musée d'art moderne et le boulevard Kennedy seront reliés par une étonnante passerelle tout inox. Un ouvrage qui file à 12 mètres du sol au milieu de la végétation du parc des Trois Glands, au Kirchberg.

Il est des petites constructions qui prennent une grande importance. Ainsi en est-il des 87 mètres de passerelle qui, au printemps 2023, uniront le Mudam à l'axe majeur du plateau du Kirchberg. Un investissement de 4 millions d'euros dont les premiers travaux ont débuté, à quelques centaines de mètres du Pont Rouge à l'entrée du boulevard JF Kennedy. «Un raccourci de la nature vers la culture», comme le surnomme déjà François Bausch (Déi Gréng).

Et le politicien est d'autant plus satisfait du lancement de ce chantier que ce pont sera ouvert aussi bien aux piétons qu'aux cyclistes. Qu'il sera juste situé aux abords de la ligne de tram et de la plateforme multimodale du Pfaffenthal. «En résumé, ce sera un raccourci vers la nature, la culture qui profite à la mobilité douce» : de quoi logiquement ravir le ministre à la double casquette, Mobilité et Travaux publics.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Lokales, Présentation nouvelle Passerelle, Kirchberg, Mudam, Trois Glands, Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort Chris Karaba

L'écologiste apprécie aussi la réalisation à venir qui, bien que traversant le parc des Trois Glands, «prendra soin d'épargner les arbres». Les actuels feuillus et épineux ont même guidé les lignes de l'ouvrage. Ainsi, en surélévation, les usagers circuleront à hauteur des branches.

Immersion inédite dont ses concepteurs, Marc Mimram et Tatiana Fabeck parlent comme d'une «promenade à travers les frondaisons». La prouesse technique étant d'avoir su intégrer cette construction au cadre vert le plus discrètement possible. Tout juste trois piles de soutien enracineront le pont au sol. Sachant que le gabarit (3,50 m au point le plus large) a autant été conçu pour le mouvement que pour la contemplation avec des bancs pour se poser le temps d'une respiration.

5 Voilà le trio de sculptures, signées Monika Sosnowska, qui marquera l'accès à la passerelle vers le Mudam. Photo : DR

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Voilà le trio de sculptures, signées Monika Sosnowska, qui marquera l'accès à la passerelle vers le Mudam. Photo : DR Le public peut déjà se faire une idée du "look" de l'ouvrage. Un échantillon de la structure a été installé pour se faire une meilleure idée. Dans le Parc des Trois Glands, des gabarit temporaires simulent le parcours final de la passerelle longue de 87m. Photo : Chris Karaba La ministre de la Culture a bénéficié des explications de Marc Mimram et Tatiana Fabeck, les deux concepteurs de l'ouvrage à venir. Photo : Chris Karaba Pour le (poétique) concepteur Marc Mimram, "Il s'agit d'un petit projet pour un grand engagement : faire décoller au ciel". Photo : Chris Karaba

Pour la directrice du Mudam, Suzanne Cotter, la réalisation est doublement importante. Déjà parce qu'elle va quelque peu désenclaver le Musée d'art moderne, et renforcer donc son attractivité. Ensuite parce que le projet retenu par le Fonds Kirchberg (maître d'ouvrage) parmi les 32 dossiers reçus a une ligne, une architecture aussi contemporaine que les 700 œuvres présentées au public à son aboutissement. Aussi, n'hésite-t-elle pas à parler déjà de «voie royale» pour ce pont dont les premières esquisses avaient été dévoilées dès 2018.

Le «petit» plus Le Mudam aura puisé dans son fonds annuel d'acquisition d'oeuvres pour choisir un «ensemble artistique» qui viendra prendre place juste à l'entrée de la future passerelle. Un trio de sculptures signé de la Polonaise Monika Sosnowska dont certaines créations ont déjà pris place au cœur d'espaces publics à New York, Londres ou Varsovie. L'oeuvre, baptisée Concrete and Rebar 2020, sera implantée côté boulevard Kennedy, juste sur le bastion dominant le parc des Trois Glands.

La ministre de la Culture applaudit, elle aussi, des deux mains la future réalisation. Sam Tanson (Déi Gréng) insistant pour sa part sur l'importance de tout ce qui va vers une plus grande accessibilité à la culture, «compris un moyen pratique comme ce pont».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.