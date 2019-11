La prise en charge financière directe des prestations médicales ne sera plus réservée aux plus modestes, le système devant être disponible à tous les affiliés, annonce mercredi Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale, à l'occasion de la quadripartite santé.

Vers la généralisation prochaine du tiers payant

(AA) - D'ici à 2022, l'ensemble des affiliés à la CNS devrait pouvoir bénéficier du tiers payant, ce système permettant aux assurés de ne plus avancer leurs frais de santé. L'annonce, effectuée mercredi par Romain Schneider (LSAP), ministre de la Sécurité sociale, se veut la mise en oeuvre d'«une simplification des procédures» pour les usagers via «la dématérialisation et l'utilisation d'outils informatiques modernes».

Autrement dit, l'instauration d'un système visant à faciliter le remboursement des frais médicaux via une procédure sans papier, aussi bien pour les médecins que pour les patients. Déjà en place depuis janvier 2013, le tiers payant ne concernait jusqu'à présent que les personnes aux revenus les plus modestes. Les détails concrets doivent être présentés courant janvier 2020, annonce Etienne Schneider (LSAP), ministre de la Santé. La mise en oeuvre progressive du dispositif est attendue, pour sa part d'ici, «trois ans».

Si le coût de cette généralisation du remboursement immédiat n'est pas encore connu, le bilan financier de l'assurance maladie-maternité apparaît comme solide. Avec un excédent attendu pour 2019 de 52,6 millions - contre 132,5 millions en 2018 - et de 40 millions en 2020, les comptes restent dans le vert. Preuve en est les réserves qui devraient atteindre 922,3 millions d'euros cette année, contre 869,7 millions l'an passé. Une situation que Romain Schneider justifie par «la bonne évolution de l'emploi et donc du nombre d'assurés».

Autre annonce de la journée, le détail des groupes de travail du futur «Gesondheetsdësch», destiné à mettre en place «un système de santé plus innovateur, efficient et de meilleure qualité». Cinq groupes de travail analyseront ainsi les moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'«une meilleure complémentarité entre les secteurs hospitalier et extrahospitalier», «l'amélioration des relations avec les personnes protégées et les prestataires», «la prévention dans le domaine de la santé», «le recours aux nouvelles technologies en santé» et enfin «le financement du système de santé».

Objectif affiché: «savoir où le bât blesse et poser les jalons pour un futur système de santé innovateur, efficient et de qualité», selon Etienne Schneider qui entend aboutir à «une prise en charge à la pointe du progrès pour nos patients» mais aussi «mettre en place un environnement de travail moderne et attrayant pour les professionnels de santé». Autant de mesures destinées à lutter contre la pénurie de praticiens. Selon les dernières données disponibles, le Luxembourg affiche, par exemple, 90 médecins généralistes pour 100.000 habitants, bien en deçà du niveau d'encadrement médical enregistré chez nos voisins de la Grande Région.