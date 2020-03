Un large consensus semble se dégager au sein des partis pour séparer les fonctions locales et nationales. Une pétition rédigée par toutes les organisations de jeunes représentées au Parlement réclame ce changement avant 2023. Un texte déposé mardi à la Chambre.

Vers la fin du cumul des mandats

(ota avec Danielle Schumacher) – La fonction de député-maire pourrait bientôt faire partie du passé. Les sections des jeunes des sept partis politiques représentés au Parlement ont déposé, mardi, une pétition plaidant la fin du cumuls des mandats nationaux et locaux d'ici 2023 au plus tard. La recevabilité de la requête devrait être étudiée par la commission des pétitions le mercredi 11 mars.



Rien ne s'y oppose vraiment puisque les partis eux-mêmes sont largement en faveur de la séparation des mandats. A cet égard le programme gouvernemental stipule d'ailleurs qu'«un large consensus sur les modalités de l'introduction d'une règle de non-cumul de mandats locaux avec celui de député sera recherché». Dans cet esprit, le Premier ministre, Xavier Bettel (DP), avait demandé l'année dernière à tous les partis de se positionner sur la question dans le cadre de la réforme de la loi électorale. Toutes les formations politiques ont répondu à l'appel, le dernier courrier est arrivé au ministère d'Etat fin février, écrit mercredi le Luxemburger Wort.

Les socialistes sont ainsi en faveur d'une tâche à plein temps pour les députés, contre 20 heures actuellement. Ceci exclurait donc le cumul avec un mandat local mais aussi avec une activité annexe rémunérée. Pour que les intérêts locaux ne soient pas remis au second plan, le LSAP imagine la création d'un organe représentatif des communes dans l'esprit des chambres professionnelles.

Les chrétiens-sociaux s'engagent également en faveur du non-cumul à la condition que le statut des dirigeants communaux soit calqué sur celui des députés. Pour le CSV cette réforme devrait être combinée à la réforme territoriale. Les Verts vont dans la même direction et demandent également une réforme du congé politique. Déi Gréng demandent une professionnalisation des mandats qui s'appliquerait également aux bourgmestres et échevins des communes de moins de 10.000 habitants.

Le parti du Premier ministre, le DP, reste «vague» estime le premier quotidien du pays et renvoie au programme gouvernemental. Le programme électoral du DP envisageait un régime à plein temps pour les grandes communes et une réforme du congé politique.



Les plus petites formations présentes à la Chambre, l'ADR, déi Lénk et Piraten vont toutes dans la même direction et se positionnent elles aussi en faveur de la séparation des mandats locaux et nationaux. A noter que parmi les 60 députés qui siègent actuellement à la Chambre, seuls 18 n'ont pas de fonction au niveau local.