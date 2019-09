L'achèvement des travaux de grande envergure au rond-point situé à proximité des pistes du Findel, est prévu pour la fin décembre. Il deviendra alors un rond-point «turbo», à l'image du rond-point Serra, au Kirchberg.

Luxembourg 2 min.

Vers la fin du cauchemar au rond-point Irrgarten

L'achèvement des travaux de grande envergure au rond-point situé à proximité des pistes du Findel, est prévu pour la fin décembre. Il deviendra alors un rond-point «turbo», à l'image du rond-point Serra, au Kirchberg.

(JFC, avec Nadine Schartz). - Petit à petit, le cauchemar se dissipe pour les usagers du rond-point Robert Schaffner, plus connu sous le nom de Irrgarten, en chantier depuis plus d'un an. A la fin du mois de décembre, cet endroit proche de l'aéroport du Findel, très fréquenté aux heures de pointe, se muera en un rond-point «turbo» moderne et fonctionnel. Les prochaines étapes seront réalisées au cours des deux week-ends à venir.

Grâce à la transformation en un rond-point «turbo» annoncée par François Bausch dès décembre 2015, la circulation dans cette zone devrait devenir plus fluide, car, comme c'est déjà le cas au rond-point Serra, situé à la sortie Est du Kirchberg, les usagers devront choisir la voie qui mène dans la direction souhaitée avant même de s'engager dans le rond-point.

D'un coût global de 9,9 millions d'euros, le projet est en voie de finalisation, comme le confirme Ralph Di Marco, porte-parole de l'administration des Ponts et Chaussées: «Tant les travaux de construction que l'installation de la signalisation seront terminés d'ici la fin décembre.»

Des fermetures à prévoir ces deux prochains week-ends

D'ici là, toutefois, les usagers dudit rond-point devront prendre leur mal en patience. En effet, dès ce vendredi soir à 20 heures et jusqu'à lundi à 6 heures du matin le revêtement final sera posé sur la N2 venant de Hamm, sur la route d'accès 7 en direction de Gasperich et sur la CR225 en direction de Hamm.

En conséquence, l'accès à l'autoroute A1 en direction de Gasperich et la déviation entre la N2 en provenance de Hamm et l'autoroute en direction de Hamm ne seront pas accessibles pendant cette période. La N2 sera fermée à la circulation dans les deux sens entre le rond-point Irrgarten et la CR225 dans la rue Haute en direction de Hamm. Les déviations seront indiquées.

La phase suivante des travaux est programmée du 4 au 7 octobre, avec la pose du revêtement final de la route. «Nous travaillerons alors sur le rond-point lui-même et sur la route d'accès venant du Kirchberg», précise Ralph Di Marco. Avec, bien sûr, de nouvelles fermetures de routes à prévoir.