Changement climatique

Vers des cépages plus méridionaux pour les vins de Moselle ?

Uwe HENTSCHEL La viticulture doit également s'adapter aux étés de plus en plus secs et chauds. Le LIST et l'IVV étudient des stratégies à cet effet.

Jusqu'à présent, les viticulteurs locaux ont largement profité des conséquences du changement climatique. La tendance à l'augmentation des températures a notamment contribué à ce que la qualité des vins de Moselle soit nettement meilleure qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais aujourd'hui, la situation commence à se dégrader.

«Nous en sommes maintenant à un point où les aspects positifs sont à la hauteur des défis à venir», explique Daniel Molitor. Cet agronome travaille au Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), où il étudie également l'influence du changement climatique sur la viticulture du Grand-Duché.

Actuellement, les coteaux de la Moselle produisent surtout du Rivaner (Müller-Thurgau), de l'Auxerrois, de l'Elbling, du Riesling ainsi que du Pinot blanc et du Pinot gris, donc principalement du vin blanc. En raison de la hausse des températures et de la tendance à l'assèchement des étés, le Luxembourg pourrait bien devenir une région de production de vin rouge, s'il n'y avait pas un autre effet secondaire du changement climatique.

Vin et chaleur La qualité d'un vin dépend, entre autres, de l'intensité de la chaleur. Celle-ci est mesurée par l'indice de Huglin, développé par l'expert en viticulture Pierre Huglin. Il s'agit d'une moyenne des valeurs moyennes et maximales quotidiennes de la température de l'air, calculée pour la période d'avril à septembre. Chaque cépage a besoin d'une certaine somme de chaleur, et l'indice montre où chaque cépage se développe le mieux. Alors que le Müller-Thurgau, par exemple, se contente d'un indice de Huglin de 1500, le Merlot a besoin de 1900. Au Luxembourg, il était encore fréquent dans les années 70 que l'indice annuel de Huglin soit inférieur à la valeur limite pour la maturation complète du cépage précoce Rivaner. Aujourd'hui, cette valeur limite est dépassée presque chaque année sans effort et, la plupart du temps, elle atteint même les valeurs limites pour les cépages à maturation plus tardive comme le Riesling et le Pinot noir.

En effet, les étés deviennent non seulement plus chauds, mais aussi et surtout plus secs. Et à la longue, la sécheresse extrême met à mal tous les types de vins, qu'ils soient rouges ou blancs. C'est particulièrement vrai pour les vignes les plus jeunes, comme l'explique Daniel Molitor. Leurs racines ne sont pas encore assez longues pour pénétrer dans les couches profondes du sol. Mais même là, les vignes plus âgées rencontrent des difficultés.

Les objectifs climatiques ont été abandonnés

«Nous le voyons dans nos projections climatiques, ce que nous percevons aujourd'hui comme des extrêmes sera la règle à l'avenir» , explique Jürgen Junk, directeur du groupe de recherche Agro-Environmental Systems du LIST. Selon lui, la majorité des scientifiques ont abandonné l'idée que l'objectif défini par l'accord de Paris sur le climat de 2015, c'est-à-dire la limitation à 1,5 degré maximum du réchauffement de la planète dû aux émissions de gaz à effet de serre, pouvait encore être atteint. «Il semble pour l'instant que nous devions changer radicalement de cap», explique-t-il. Et cela vaut également pour la viticulture.

Le passage à des variétés de vin plus méridionales serait néanmoins une option. Ceux-ci ont également besoin d'eau, mais moins. «La question est de savoir si la clientèle tolérera que les viticulteurs de la Moselle cultivent des variétés de vin rouge du sud de la France au lieu du Riesling ou de l'Elbling», s'inquiète Jürgen Junk. «De plus, dans les années à venir, nous ne serons pas seulement confrontés à la sécheresse, mais aussi à de fortes pluies ou à des gelées tardives», ajoute-t-il.

Cette année, par exemple, il a encore neigé le 2 avril. En fait, il s'agissait même de la première neige de l'année, explique Daniel Molitor, qui fait également référence aux différences extrêmes de précipitations en été. Alors que les mois de juillet des années 2018, 2019, 2020 et 2022 ont enregistré moins de 15 litres de précipitations par mètre carré, le mois de juillet de l'année dernière a enregistré 207 litres. Il faut donc toujours s'attendre à des précipitations extrêmes malgré la chaleur et la sécheresse. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de passer systématiquement aux cépages méridionaux.

Diagnostic aérien

Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser. C'est pourquoi les chercheurs du LIST, en collaboration avec l'Institut de viticulture (IVV) de Remich, cultivent également sur des parcelles expérimentales des variétés plutôt atypiques pour la région viticole de la Moselle. Par exemple, le Primitivo italien ou le Tempranillo, un cépage rouge espagnol. Les six hectares de surface expérimentale de l'institut viticole comptent environ 50 cépages et 150 variétés.

Mais l'expérimentation d'autres cépages n'est qu'un des domaines dans lesquels les chercheurs du LIST sont actifs. La gestion du feuillage est un autre domaine de recherche. Une coupe ciblée des feuilles sur les ceps de vigne permet notamment d'améliorer l'aération et de réduire ainsi le risque de champignons.

Cet été, les attaques fongiques ne sont pas à l'ordre du jour en raison de la sécheresse. En revanche, le soleil cogne impitoyablement sur les vignes depuis des semaines. «Si le feuillage est trop taillé, les raisins risquent de prendre des coups de soleil», explique Daniel Molitor. Selon les conditions météorologiques, l'effeuillage peut donc être plus nuisible que bénéfique.

C'est pourquoi on étudie par exemple aussi comment éviter les coups de soleil à l'aide de kaolin. Ce minéral argileux blanc, inoffensif du point de vue toxicologique, est déjà utilisé en arboriculture et en viticulture pour se protéger de parasites tels que la mouche de la cerise - et il pourrait éventuellement aussi aider à prévenir les coups de soleil. Daniel Molitor montre des ceps de vigne dont les raisins ont été pulvérisés avec du kaolin. Jusqu'à présent, les fruits sont encore beaux.

Les effets du changement climatique sur la viticulture sont également étudiés par voie aérienne. Notamment à l'aide d'un drone de plus de 15 kilos que Franz Ronellenfitsch manœuvre au-dessus des champs d'essai. Une caméra hyperspectrale est accrochée au ventre de l'engin volant.

Les effets du stress dû à la chaleur et à la sécheresse sur les vignes sont étudiés à l'aide d'un drone et de caméras spéciales. Photo: Uwe Hentschel

«Nous avons la possibilité de regarder les plantes à différentes fréquences spectrales et de tirer des conclusions sur l'état de santé des vignes en fonction de l'absorption de la lumière du soleil», explique le scientifique de l'environnement, qui travaille également au LIST. Selon la caméra dont le drone est équipé, il est par exemple possible de saisir l'approvisionnement en eau à l'intérieur de l'appareil cellulaire ou de mesurer la température de surface des feuilles.

Développer un système d'alerte

Jusqu'à présent, le drone a été utilisé à des fins purement scientifiques. «Mais l'idée est de développer une sorte de système d'alerte précoce pour détecter les facteurs de stress», explique Jürgen Junk. L'institut viticole pourrait alors émettre des recommandations appropriées aux viticulteurs afin qu'ils puissent réagir par des mesures.

L'avantage des caméras spéciales est qu'elles peuvent détecter les réactions des vignes aux facteurs de stress avant que ceux-ci ne soient visibles à l'œil nu. Mais selon Franz Ronellenfitsch, l'un des grands défis actuels consiste encore à évaluer les énormes quantités de données brutes.

Les sites moins bien situés en profitent

Enfin, il faut réfléchir à la manière de réagir au stress de la vigne dû à la chaleur et surtout à la sécheresse. Une possibilité est d'enlever une partie des grappes et du feuillage pour soulager les vignes stressées - surtout les plus jeunes - en cas de sécheresse excessive.

Mais la solution la plus évidente est peut-être une irrigation supplémentaire. «Mais ce n'est pas si simple», dit Daniel Molitor. Outre les questions techniques, il faut bien sûr aussi clarifier d'où l'eau doit provenir, explique l'agronome. Car s'il règne déjà une grande sécheresse, un besoin d'eau supplémentaire pour l'exploitation des surfaces viticoles peut tout à fait conduire à des conflits d'intérêts.

Andreas Sonnen, de l'Institut de viticulture IVV, sur l'une des parcelles expérimentales avec les chercheurs du LIST Kristina Heilemann, Daniel Molitor, Jürgen Junk et Franz Ronellenfitsch. Photo: Uwe Hentschel

La réponse adéquate au changement climatique n'est donc pas si simple pour la viticulture. D'autant plus que les effets dépendent aussi de l'emplacement. «Jusqu'à présent, ce sont surtout les vignobles escarpés et orientés vers le sud qui offraient des conditions particulièrement favorables au vin», explique Daniel Molitor. Compte tenu de la sécheresse croissante, cela pourrait désormais se déplacer vers les sites plus profonds et plus plats, ajoute-t-il.

Ce sont donc surtout les sites les moins exposés qui pourraient profiter des conséquences du changement climatique. Mais cela ne devrait être qu'un phénomène temporaire, jusqu'à ce que la chaleur et la sécheresse rendent la vie difficile aux vignes.

