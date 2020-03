Le Parquet requiert une simple amende pour les trois anciens membres du service de renseignement (SREL) soupçonnés d'avoir mené une écoute illégale. Le tribunal rendra sa décision d'ici un mois et demi.

Verdict prévu le 30 avril pour le procès du SREL

Le Parquet requiert une simple amende pour les trois anciens membres du service de renseignement (SREL) soupçonnés d'avoir mené une écoute illégale. Le tribunal rendra sa décision d'ici un mois et demi.

(ota) – Après sept séances, les débats du procès du SREL sont clos. Le président du tribunal a annoncé, ce jeudi, qu'il rendra son verdict le 30 avril. Le Parquet a requis des amendes à l'encontre des trois prévenus, des anciens membres du service de renseignement. Leurs avocats ont plaidé la relaxe estimant que leur client respectif n'avait rien à se reprocher.

La question centrale qui a mobilisé les débats demeure de savoir si Jean-Claude Juncker, responsable politique du service au moment des faits, en 2007, a autorisé ou non une écoute sur un homme d'affaire. L'ancien Premier ministre ne se souvient plus vraiment s'il a donné son aval ou pas.

Comprendre le procès du SREL en cinq points Ce mardi s'ouvre le procès de trois anciens agents du service de renseignement. La justice leur reproche des enregistrements illégaux de conversations téléphoniques. L'ancien Premier ministre et ex-président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, sera cité comme témoin.

L'écoute en question a donc visé un certain Loris Mariotto qui avait contacté le SREL pour lui révéler l'existence et le contenu d'une conversation entre le Premier ministre Juncker et le grand-duc Henri. Il serait d'ailleurs en possession d'un CD crypté qui contiendrait une copie audio du tête-à-tête entre les deux hommes.

Afin de tirer les choses au clair, les agents du renseignement avaient enregistré leur entretien téléphonique avec Mariotto et l'avaient mis sur écoute. Les trois prévenus estimaient, et l'ont répété tout au long du procès, avoir reçu l'approbation orale du Premier ministre.