La commission parlementaire compétente vient d’accepter sept nouvelles pétitions dont une nouvelle concernant un référendum au sujet de la cinquième génération des standards de téléphonie mobile. Celle-ci fait suite à une requête sur le même sujet qui a déjà recueilli 6.000 signatures.

Vent de fronde contre la 5G

(DH avec Dani Schumacher) - A la suite des 17 pétitions déjà acceptées le 7 mai, la commission parlementaire compétente en a adopté sept de plus mercredi. Elles seront prochainement ouvertes à signatures. L'une d'elles retient particulièrement l'attention et concerne la 5G, un sujet qui fait débat partout en Europe. Le pétitionnaire demande la tenue d'un référendum sur l'opportunité ou non d'avoir recours à la cinquième génération des standards de téléphonie mobile .

Cette nouvelle remise en question de la 5G fait suite à la pétition toute récente, du 20 avril, qui a été signée par près de 6.000 personnes. «Si la nouvelle pétition recueille également plus de 4.500 signatures, les deux auditions se dérouleront dans le même temps», a indiqué Nancy Kemp-Arendt, la présidente de la commission.

Avec la 5G, «ne fonçons pas tête baissée» Alors que le gouvernement invite entrepreneurs et citoyens à la deuxième Luxembourg 5G Conference 2019, ces mercredi et jeudi, des voix s’élèvent pour dénoncer un éventuel impact sanitaire lié à l'exposition aux ondes et demandent un moratoire.

Si le débat concernant la 5G est revenu sur le devant de la scène, l'actualité reste dominée par la crise sanitaire. C'est ainsi qu'un pétitionnaire demande que le personnel de sécurité qui a veillé au respect des règles d'hygiène et aux mesures de distanciation reçoive une prime spéciale de 300 euros. Toujours dans le domaine de la santé, une soumission exigeant une prime spéciale pour les personnels soignants a déjà recueilli plus de 4.600 signatures. Le quorum est ainsi requis et l'auteur de cette pétition aura l'occasion de faire part de ses préoccupations lors d'une audience publique au Parlement.

Pour une base juridique du télétravail

Autre pétition acceptée, celle qui préconise une base juridique pour le télétravail. La demande de pouvoir travailler au moins une fois par semaine à domicile – si l'emploi occupé le permet - pourrait bien aboutir, car une requête similaire, qui court jusqu'au 4 juin, comptabilise plus de 5.000 signatures depuis mercredi.

Par ailleurs, le musicien Serge Tonnar a dû reformuler sa pétition à l'image du citoyen qui demandait que toute la population soit testée avant les mesures de déconfinement. Sous le titre «Ons nei Heemecht», Serge Tonnar a appelé à une «refonte générale de la société en termes de qualité de vie». Il demande que les politiques fixent «d'autres priorités», «changent de paradigme». Une demande quelque peu abstraite au contraire de celle qui exige que la compagnie d'assurance maladie couvre les frais de soins médicaux des pieds prescrits par un médecin.

Nancy Kemp-Arendt a en outre indiqué que le portail en ligne des pétitions sera prochainement autonome et complètement relooké dans les prochains mois. «Il devrait être plus convivial et plus simple d'utilisation pour davantage de participation citoyenne».

