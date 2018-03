Si vous n'y êtes encore jamais allés, sachez que le Jardin des papillons est un véritable enchantement pour petits et grands! Si vous êtes un habitué, vous découvrirez quelques nouveautés cette saison.

Venez papillonner au jardin de Grevenmacher

Comme Pâques tombe le 1er avril cette année, le Jardin des papillons de Grevenmacher ouvre ses portes plus tôt que d’habitude. Ainsi, dès le 30 mars à 9h30, le jardin tropical des bords de Moselle sera ouvert au public pour une nouvelle saison d'émerveillement et de découvertes.

L’hiver fut chargé:

le toit de la serre a été complètement rénové,



l'étang a été nettoyé et remis en état,



les plantes entretenues,



le sol recouvert de pierres de lave



et tout a été nettoyé soigneusement.



En pleine saison, il y a entre 30 à 40 variétés de papillons de toutes les couleurs et tailles. Regardez-les manger, voler ou se reposer. Apprenez tout sur la métamorphose des papillons grâce aux panneaux d'information à travers le jardin.

Rendez-vous dans la petite serre

Elle a ouvert ses portes en 2017, donnant aux visiteurs la possibilité d'observer le biologiste accrocher les chrysalides. Cette année, dans la petite serre, les jardiniers sèment et cultivent des plantes qu'ils proposent aux visiteurs: des variétés de mélisse, de sauge et de menthe sont ainsi mises en vente, parfaites pour une salade d'été ou un thé!

Des événements et des ateliers pour jeunes et adultes sont aussi prévus, sans oublier Sammy, le caméléon du Yémen, qui accueille les visiteurs dans la petite serre et son collègue, le caméléon panthère Jack, qui fait partie de la famille depuis 2017.

Animations pour Pâques

Peu importe le temps, il fait toujours beau au jardin des papillons avec une température constante de 27°C et une humidité de 80%. La brasserie du jardin invite à prendre un verre ou un petit repas au calme sur la terrasse. Les pâtisseries, biscuits et gâteaux sont livrés quotidiennement par la boulangerie du jardin.

Le week-end de Pâques, des surprises particulières attendront les visiteurs: distribution de viennoiseries le matin, Photobox, jeu-concours et ballons pour les petits.