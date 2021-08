Si les températures ont tendance à monter, ce n'est pas forcément pour déplaire aux 310 domaines viticoles luxembourgeois. N'empêche que le réchauffement climatique impose de nouvelles espèces, de nouvelles pratiques et d'autres investissements.

Vendanges 2021

Le climat souffle le chaud et le froid sur les vignes

Si les températures ont tendance à monter, ce n'est pas forcément pour déplaire aux 310 domaines viticoles luxembourgeois. N'empêche que le réchauffement climatique impose de nouvelles espèces, de nouvelles pratiques et d'autres investissements.

(pj avec Thomas Klein) Les gelées du printemps, les averses torrentielles de la mi-juillet : l'année 2021 n'aura pas manqué d'événements climatiques inattendus au Luxembourg. Et les agriculteurs, vignerons en tête, n'ont cessé d'avoir l'oeil rivé sur le baromètre. Si eux sont aussi témoins des changements climatiques c'est à la vérité parfois autant pour le pire que le meilleur. Ainsi, rappelle par exemple, Marc Weyer «des températures plus élevées ont un effet bénéfique sur la qualité du vin».

Et le président de la fédération viticole Lëtzebuerger Wënzerverband de souligner : «Ces dernières années, nous avons eu des vendanges avec une maturité et une qualité que nous n'avions jamais connues ici auparavant». Un phénomène constaté alors que dans le même temps les étés s'étaient faits caniculaires.

«Il y a encore 20 ou 30 ans, il y avait plus fréquemment des millésimes où le vin n'était en fait pas agréable parce que les raisins ne mûrissaient pas correctement. La faute à des températures trop basses. Ce n'est pratiquement plus le cas aujourd'hui», confirme Serge Fischer, chef du département de viticulture de l'Institut viti-vinicole de Remich.

Au-delà du savoir-faire traditionnel, les viticulteurs ont donc appris à mieux choisir leurs cépages en fonction du climat. Et pour cela, la référence est l'indice de Huglin. Celui-ci prend en compte à la fois les valeurs moyennes et les températures maximales et minimales pendant les mois de croissance des grappes. Plus la valeur calculée est élevée, plus les cépages utilisés peuvent être exigeants. Par exemple, le Rivaner peut être cultivé à partir d'une valeur Huglin de 1.500, le Carignan impose une valeur de 2.200.

A examiner l'évolution de cet indice sur la base des températures effectivement mesurées à Remich depuis 1970, il apparaît clairement que jusque dans les années 1990, seuls les cépages les moins exigeants en termes de température pouvaient être cultivés au Luxembourg. Longtemps même, la valeur était même inférieure à 1.500, fourchette dans laquelle la viticulture n'est pas du tout recommandée...

Depuis le début des années 2000, la donne climatique a changé. Résultat : la valeur Huglin se situe presque chaque année dans le créneau propice aux Riesling, Pinot Noir ou Cabernet Sauvignon. «Il y avait autrefois des valeurs aberrantes (comme lors du millésime du siècle en 1976, année de sécheresse). Aujourd'hui, nous sommes en fait régulièrement au-dessus de ces très bonnes années», déclare Serge Fischer.

Pour les viticulteurs, cet environnement plus chaud permet de multiplier les options dans les cépages à planter et exploiter. Certes, les quelque 1.300 hectares de vignobles ne sont pas encore nécessairement adaptés au Carignan ou à la Syrah, mais en ce qui concerne le Merlot ou le Cabernet Sauvignon, «il est tout à fait possible de faire des cuvées en combinaison avec des cépages à maturité précoce». Résultat de ces ''mélanges'', les éventuelles aberrations climatiques néfastes à un cépage sont compensées par l'effet positif de ces conditions sur un autre.

Clairement, ces nouvelles possibilités viennent quelque peu bousculer le paysage traditionnel des terres viticoles du Grand-Duché. «Nous restons toujours une région de vins blancs (90% de la production). Si l'on fabrique soudain aussi beaucoup d'autres choses, la question se pose de savoir à quoi correspond aujourd'hui le ''vin luxembourgeois typique''?», questionne le président de la fédération.

En fait, si la hausse des températures moyennes impacte plutôt positivement le travail des vignerons, ces derniers sont plus craintifs de l'imprévisibilité croissante de la météo. Le phénomène étant constaté au pays, mais pire encore dans les pays voisins dont les vignes ont souffert ces derniers temps d'épisodes soudains de grêle ou de gel tardif. Pour Marc Weyer, le changement climatique se traduit ainsi par une nouvelle orientation des investissements réalisés par la profession.

Ainsi, les systèmes d'irrigation devront être déplacés car les viticulteurs ont été limités dans les prélèvements d'eau autorisés dans la Moselle. Même les conditions de vieillissement dans des caves, plus chaudes, doivent imposer de nouvelles pratiques ou matériaux de stockage.

Sans même parler des moyens de protection qu'il faudra peut-être mettre en place pour protéger les premiers bourgeons. Avec le réchauffement, ils apparaissent plus précocement dans le calendrier. Mais se trouvent aussi de fait plus exposés à de possibles gelées.

Entre feux pour maintenir un peu de chaleur autour des pieds voire des hélicoptères brassant l'air au-dessus des allées, les ripostes au froid prennent déjà plusieurs formes. «Cela aide lorsqu'il fait quelques degrés en dessous de zéro, mais lorsqu'il fait vraiment froid, cela ne sert plus à rien», soupire cependant Serge Fischer. D'où la tendance de plus en plus marquée pour les viticulteurs d'assurer leurs terres contre les dommages du gel (l'Etat luxembourgeois prenant en charge 60% de la prime).





Sans oublier qu'à nouveau climat, nouveau calendrier de vendanges. Alors que le Riesling était habituellement récolté en octobre ou novembre, il se retrouve maintenant souvent prêt dès début septembre. Un timing pas forcément bienvenu car, par le passé, les premières températures plus basses de l'automne empêchaient l'apparition de champignons nuisibles au raisin. Désormais, en combinaison avec de fortes précipitations, cela peut rapidement entraîner la pourriture des grappes.

