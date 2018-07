Après que des cyclistes ont été verbalisés pour avoir roulé sur le trottoir avenue de la Gare à Luxembourg, nous sommes allés tester et filmer des passages dangereux en ville.

Vélo en ville: nous avons testé des points chauds

Anne FOURNEY Après que des cyclistes ont été verbalisés pour avoir roulé sur le trottoir avenue de la Gare à Luxembourg, nous sommes allés tester et filmer des passages dangereux en ville.

Le mercredi 13 juin, la police a procédé à des contrôles avenue de la Gare à Luxembourg et a verbalisé 35 cyclistes en 45 minutes (entre 8h15 et 9 heures), car ils roulaient sur le trottoir.



Une intervention en pleine campagne Mam Vëlo op d'Schaff, qui incite la population à se rendre au travail (ou à l'école) à vélo. Elle dure du 15 mai au 31 juillet. Nous avons reçu un mail d'un des cyclistes verbalisés qui avait fait part de son mécontentement dans un courrier adressé au ministère des Transports. Ce dernier lui a répondu que les pistes cyclables des communes relevaient de la commune elle-même en général, et non du MDDI (ministère du Développement durable et des Infrastructures).

Depuis un an, je me rends presque chaque jour au travail à vélo. Je l'utilise aussi pour aller à des rendez-vous en ville. J'ai pris goût à ce mode de transport pour différentes raisons: environnement et santé bien sûr, mais aussi pour sa rapidité imbattable en ville: facile à stationner, le vélo permet de se faufiler quand les rues sont saturées de trafic (même si ce n'est pas le moment le plus agréable, surtout lorsqu'il fait chaud, à cause des gaz d'échappement), et enfin, c'est un bon antistress qui permet aussi bien de forcer un peu sur les pédales quand le besoin de se défouler se fait sentir, que de se déplacer sur un mode contemplatif en humant les parfums des quartiers.

De nombreuses pistes cyclables, mais...

La ville de Luxembourg dispose de nombreuses pistes cyclables mais naturellement, même si cela semble toujours injuste aux «vélotaffeurs» (de vélo et «taf», qui signifie travail en argot), il est parfois difficile de trouver une place aux innocents vélocipèdes: trop rapides pour les piétons, trop lents pour les voitures, on ne sait pas bien dans quelle catégorie les classer. Ils bénéficient de la priorité à droite comme les voitures et peuvent aussi avoir la priorité lorsqu'ils traversent un passage pour piétons (en marchant vélo à la main).

Soulignons que la piste suspendue sous le pont Adolphe, qui était pourtant toute neuve, dispose d'une nouvelle signalisation pour faciliter la cohabitation entre les cyclistes et les piétons. D'autres points sont néanmoins à améliorer.

Lorsque je dois circuler avenue de la Gare, je fais partie de ces cyclistes qui roulent sur le large trottoir, avant l'heure d'ouverture des magasins, car le trafic est souvent trop dense sur la chaussée.

Équipée de deux caméras embarquées, j'ai pédalé sur divers axes de la ville pour montrer les endroits qui coincent, ceux où il est peu aisé de circuler à vélo, ceux où je me sens parfois en danger.

Retrouvez les trajets effectués sur cette carte Google, cliquez sur l'icône vélo pour accéder au lien vers la vidéo:



L'avenue de la Liberté est très agréable dans la partie qui suit le pont Adolphe (direction gare). Le large trottoir, aussi large que ceux de l'avenue de la Gare, a été séparé en deux parties: une pour les vélos et une pour les piétons. La délimitation entre ces deux parties n'est pas toujours respectée, mais globalement, un coup de sonnette et un merci en passant, et tout se passe bien. Le dernier tronçon est beaucoup plus stressant et risqué, avec cette piste cyclable qui longe les voitures en stationnement. Même si la piste est peinte en rouge: à droite, les voitures garées où l'on redoute l'ouverture intempestive d'une portière ou un automobiliste qui déboîte subitement pour passer avant l'un des nombreux bus qui se dirigent vers la gare et frôlent les cyclistes. Le trottoir est un peu étroit pour y circuler à vélo parmi les piétons.



Pont de la rue d'Alsace (Bonnevoie): ce pont qui enjambe les voies ferrées comporte une piste cyclable, le seul point étrange et mal fait est lorsque l'on se dirige vers la gare. Au bout du pont, la piste s'arrête juste avant le virage à droite à 90°C. Certains véhicules veulent malgré cela «dépasser le vélo qui se traîne à 18km/h» au lieu d'attendre quelques secondes d'être en ligne droite. Résultat: le cycliste se retrouve coincé entre la voiture et le trottoir dans un virage.

Boulevard Royal: en voiture, circuler sur ce boulevard n'est déjà pas évident; avec ses trois voies de circulation qui tournent, ainsi que les nombreux bus et autres camions de livraison qui y circulent également. Mais à vélo… pas d'alternative autre que le trottoir, même si c'est risquer une amende de 75 euros… Un risque à prendre pour éviter d'autres risques?