Une centaine d'agents ont été impliqués dans 32 perquisitions menées dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg-Ville, et 14 dans celui de Diekirch. Il s'agit en l'espèce d'auteurs individuels et non d'un réseau criminel, précisent les autorités policières et judiciaires.

Vaste coup de filet dans le milieu de la pédopornographie

(JFC, avec Pierre Scholtes) - Sur la base d'informations émanant d'Interpol, une centaine de policiers et officiers de police judiciaire ont procédé de lundi à jeudi à des perquisitions au domicile de 46 personnes au Luxembourg. Le soupçon portait sur la possession de matériel pédopornographique. 14 perquisitions ont eu lieu dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et 32 dans celui de la capitale, des chiffres dévoilés ce vendredi par les responsables de la police et de la justice. Les nombreux documents saisis doivent à présent être examinés par la police scientifique.

Fait qualifié d'«inquiétant», les autorités ont relevé qu'un nombre important de personnes mineures figurent parmi les suspects, dont la tranche d'âge oscille entre 11 et 70 ans. La police précise qu'il s'agit bien d'auteurs individuels et non d'un réseau criminel.

Selon les responsables, si le phénomène de la pédopornographie augmente de plus en plus ces derniers temps au point de devenir «un véritable fléau mondial», ils précisent que ce coup de filet n'a aucun lien avec les affaires de Bergisch-Gladbach ou de Gießen, qui ont récemment fait la une des journaux en Allemagne.

