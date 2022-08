La campagne de vaccination contre la variole du singe est lancée depuis le 16 août au Luxembourg. Le ministère de la Santé s'active également pour mieux communiquer et sensibiliser sur le virus, en lien avec les associations notamment.

Variole du singe : vacciner mais aussi sensibiliser

Pascal MITTELBERGER La campagne de vaccination contre la variole du singe est lancée depuis le 16 août au Luxembourg. Le ministère de la Santé s'active également pour mieux communiquer et sensibiliser sur le virus, en lien avec les associations notamment.

Si elle reste contenue pour l'instant au Luxembourg, l'épidémie de variole du singe n'en reste pas moins très surveillée par les autorités sanitaires. Ces dernières communiquent toutes les semaines sur les chiffres de la propagation du virus, tant au Grand-Duché qu'à l'échelle européenne, voire mondiale.

L'Europe va «dans la bonne direction» selon l'OMS L'OMS salue les signes de ralentissement de l'épidémie de la variole du singe en Europe considérés comme «encourageants», mais elle appelle aussi à renforcer les efforts engagés.

Ainsi, lors du dernier rapport hebdomadaire diffusé, la Santé indiquait qu'à la date du 24 août, 50 personnes au total avaient été contaminées dans le pays et que 284 avaient été vaccinées depuis le 16 août, quand la campagne a démarré au Luxembourg.

Une deuxième livraison de vaccin en décembre

A la date du 26 août, ce chiffre est passé à 384 selon la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP). Elle répond ainsi à une question parlementaire posée par les députés Déi Gréng Josée Lorsché et Marc Hansen, qui l'interpellent sur les stocks de vaccin et sur le travail d'information concernant cette maladie.

Variole du singe: les Européens traversent les frontières pour un vaccin Ils ont fait des kilomètres et traversé des frontières: la campagne de vaccination contre la variole du singe a pris un tour inattendu en Europe où des centaines de personnes partent à l'étranger en quête d'une dose, faute d'accès rapide au vaccin dans leur pays.

Pour ce qui est des stocks, on le savait déjà, le Luxembourg dispose de 1.600 doses de vaccin actuellement : 1.400 obtenues directement via l'autorité sanitaire européenne HERA, et 200 doses réceptionnées récemment via les Pays-Bas pour répondre à une forte demande. Cette quantité permet de vacciner 800 personnes au total. «Une livraison supplémentaire via HERA est prévue en décembre. Le nombre de doses disponibles pour cette deuxième livraison n’est pas encore connu», précise Paulette Lenert dans sa réponse aux deux députés.



Travail de prévention en lien avec les associations

Enfin, la ministre de la Santé indique qu'un travail d'information et de prévention est en cours d'élaboration avec, notamment, la participation d'associations. Les questions sont, en effet, nombreuses et récurrentes sur la variole du singe. D'ailleurs, pas plus tard que ce week-end, le Dr Thérèse Staub, spécialiste des maladies infectieuses au centre hospitalier de Luxembourg, répondait à plusieurs d'entre elles sur notre site.

Variole du singe: l'EMA autorise la technique d'injection intradermique L'Agence européenne des médicaments (EMA) a autorisé vendredi une nouvelle technique d'injection du vaccin contre la variole du singe, qui permettra d'immuniser davantage de personnes et prévenir ainsi une éventuelle pénurie.

Ainsi, «une consultation entre le ministère de la Santé et le groupe de travail LGBTIQ+ du "Comité de surveillance du SIDA, des hépatites infectieuses et des maladies sexuellement transmissibles" a eu lieu en vue de l’élaboration de la communication en relation avec la variole du singe. Parallèlement, le ministère de la Santé est également en contact avec la HIV Berodung, Rosa Lëtzebuerg et Cigale afin d’aligner le travail de sensibilisation des populations à risque face à la variole du singe», conclut Paulette Lenert.

