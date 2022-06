L'endroit avait initialement été fermé suite à des actes de vandalisme, il a finalement rouvert plus tôt que prévu.

Au lac d’Esch-sur-Sûre

Vandalisée, la passerelle flottante a pu rouvrir

Vandalisée il y a une dizaine de jours, lors du week-end des 18-19 juin, la passerelle flottante entre Lultzhausen et Liefrange était fermée jusqu'à nouvel ordre. Suite à ces actes, le parc naturel de la Haute-Sûre avait indiqué que l'édifice ferait l'objet de réparations qui pourraient prendre «plusieurs jours, voire plusieurs semaines». Randonneurs et VTTistes étaient donc invités à revoir leur itinéraire de balade, une traversée alternative du lac de la Haute-Sûre n'étant «pas possible dans cette zone». Le pont flottant devait à nouveau être accessible à partir du jeudi 30 juin 2022.

L'Administration des ponts et chaussées a expliqué avoir commencé immédiatement les travaux de réparation nécessaires le jour des faits. Ainsi, initialement prévue pour le jeudi 30 juin 2022, la réouverture du pont flottant pourra avoir lieu dès ce lundi après-midi.

