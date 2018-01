(C) - À partir de ce mois de janvier 2018, en collaboration avec les représentants de la grande distribution, le tarif des nouveaux sacs en plastique légers (i.e. sachets de courses de dépannage le plus souvent disponibles en caisse dans les supermarchés) passe de 3 à 5 centimes d’euro pièce.

Avec le message « Please forget me », l’objectif reste d’inciter le consommateur à limiter sa consommation de sacs en plastique et de l’encourager à utiliser des sacs réutilisables.





Au 31 décembre 2018, aucun sac en plastique léger ne pourra être fourni gratuitement dans les magasins. L'objectif est de ne pas dépasser une consommation de 90 sacs en plastique légers par habitant et par an au 31 décembre 2019, puis 40 sacs par habitant et par an au 31 décembre 2025. A savoir que la consommation actuelle de sacs en plastique s’élève en moyenne à 140 sacs en plastique légers par an et par habitant.