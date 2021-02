Après la découverte d'un cluster dans une résidence pour seniors de la capitale, l'enquête se poursuit. Dans l'attente d'explications et afin d'éviter toutes complications pour les résidents déjà infectés, les injections prévues ont été reportées.

Vaccination repoussée après la découverte d'un cluster

Après la découverte d'un cluster dans une résidence pour seniors de la capitale, l'enquête se poursuit. Dans l'attente d'explications et afin d'éviter toutes complications pour les résidents déjà infectés, les injections prévues ont été reportées.

(ASdN avec David Thinnes) - Quelques semaines auront suffi pour que la situation se dégrade au sein de la résidence senior «Ste. Elisabeth am Park». Alors que seuls deux cas de covid-19 avaient été détectés mi-janvier, à la fin du mois, la maison de repos située au cœur de la capitale comptait déjà plus de 80 cas. Plus précisément, 41 des 110 résidents et 40 des 120 employés, indiquait lundi la directrice de l'établissement. La cause de ce cluster reste néanmoins inconnue.

«Nous ne pouvons encore rien dire sur l'origine de cette épidémie», déclarait mercredi Corine Cahen (DP), ministre de la Famille avant d'ajouter qu'il y a «probablement eu» de nombreux déclencheurs. Pour l'heure, il s'agirait néanmoins du seul cluster repéré dans une maison de retraite ou de soins. Il y aurait néanmoins au moins un cas dans 14 des 52 structures du pays, soulignait mardi la Commission parlementaire pour la famille et l'intégration.

4.369 doses de vaccin administrées

Si une date avait été fixée pour vacciner les résidents de la maison de retraite de la capitale, la découverte du cluster a néanmoins mené à son report. Pour autant, les résidents non infectés peuvent toujours recevoir une injection, confirme le ministère à nos confrères du Luxemburger Wort. La vaccination des personnes contaminées se fera en revanche au cas par cas par le médecin traitant. Et ce, «pour éviter toute complication» bien que celle-ci ne doive avoir «aucun effet négatif», confirme le Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI).

Le calendrier de vaccination des quelque 6.500 résidents et 10.000 employés des maisons de retraite et de soins du pays est ainsi établi «sur une base hebdomadaire», précise Corinne Cahen. Une mise en place également liée à la taille de la structure. «A la fondation Pescatore par exemple, il nous faut deux jours pour vacciner les 350 résidents», détaille-t-elle.

Au total, 4.369 doses de vaccin ont été administrées jusqu'à présent par des équipes mobiles dans les maisons de retraite et de soins. Selon le rapport quotidien du gouvernement, 15 foyers avaient été vaccinés à la mi-janvier.

