Le Conseil supérieur des maladies infectieuses vient de donner son aval pour l'administration d'une nouvelle injection antivirale pour les seniors nés avant 1946, mais aussi à l'ensemble des résidents en maison de retraite (sans distinction d'âge).

La troisième dose accessible dès 75 ans

Patrick JACQUEMOT Le Conseil supérieur des maladies infectieuses vient de donner son aval pour l'administration d'une nouvelle injection antivirale pour les seniors nés avant 1946, mais aussi à l'ensemble des résidents en maison de retraite (sans distinction d'âge).

Il était initialement attendu pour la fin du mois d'août. Finalement, l'avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses sur le bien-fondé d'introduire une troisième dose anti-covid dans la campagne vaccinale luxembourgeoise est arrivé en cette mi-septembre. Pile à l'heure où une nouvelle version de la loi Covid était votée à la Chambre et où le pays a dépassé les 773.700 doses administrées en neuf mois.

Le centre de vaccination d'Esch ferme à son tour Des six centres mis en service, seul le Hall Victor-Hugo restera activé à compter de la semaine prochaine. Le site d'Esch-Belval tire sa révérence samedi.

Depuis juin, le Conseil avait admis dans ses recommandations que l'injection d'une troisième dose, dite «booster», puisse se faire auprès des personnes immunodéprimées. Autrement dit : les sujets redevenus vulnérables face à l'infection après avoir vu leur nombre d'anticorps protecteurs chuter. Maintenant, la proposition est faite aux retraités de plus de 75 ans de bénéficier à leur tour d'une nouvelle injection. Une tranche d'âge qui, au même titre que les soignants, avait fait partie de la première vague de vaccination dès décembre 2020.

Le nouveau dispositif retenu va même au-delà de cette seule catégorie des 75 ans et plus. L'instance sanitaire ayant aussi donné son feu vert pour la vaccination -sur base du volontariat toujours- des personnes âgées en structure d’hébergement sans limite d’âge (via les équipes mobiles) ainsi qu'à tout malade dialysé.

Les premiers bénéficiaires devraient recevoir leur invitation à compter du 17 septembre, informe le ministère de la Santé. D'autres envois suivront ensuite par tranches successives. Et les autorités sanitaires de d'ores et déjà préciser : "Cette dose additionnelle se fera après une primo-vaccination. C'est-à-dire un schéma vaccinal complet (soit 2 doses d’un vaccin ARNm, soit 2 doses du vaccin AstraZeneca, soit 1 dose du vaccin Janssen, soit 1 dose du vaccin AstraZeneca suivie d’une dose ARNm – mix & match).

Pour les personnes concernées, il suffira alors de se rendre au centre de vaccination Victor-Hugo à Luxembourg, ou chez son médecin habituel pour recevoir cette troisième dose. La liste des généralistes pratiquant ces injections étant mise à jour sur impfen.lu.

Ailleurs déjà En Israël, la troisième dose est disponible dès l'âge de 12 ans, cinq mois après la vaccination. Les Etats-Unis prévoient de lancer à partir du 20 septembre une campagne de rappel pour tous les Américains avec les vaccins de Pfizer et Moderna.

La France vient de débuter les 3èmes injections en maison de retraite et compte vacciner à nouveau 18 millions de personnes âgées (+ de 65 ans).

En Belgique aussi, la campagne a démarré. Mais là, ne sont invités pour l'heure que les sujets de plus de 12 ans atteints de troubles immunitaires congénitaux, en dialyse chronique, atteints de maladies inflammatoires prenant des médicaments immunosuppresseurs, les patients traités pour un cancer, ceux ayant subi une greffe de cellules souches ou d’organes et certains séropositifs (VIH).



