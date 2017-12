Par Sarita Rao et Christelle Brucker

Les vacances scolaires sont là et il faut bien occuper les enfants. Alors qu'il fait froid et que le parc de jeu habituel est trempé et sous la boue, pourquoi ne pas tester un nouvel univers? Direction les aires de jeux intérieures!

Fun City - Goldrush

Dans une déco digne du Far West, Fun City et son aire de jeux intérieure Goldrush est idéale pour tous les âges avec une zone spéciale pour les moins de 3 ans mais aussi de nombreuses activités pour les plus grands: karts, espace d'escalade ou encore toboggan bien pentu.

Il y a également une piste de bowling et 12 tables de billard, un restaurant et une pizzeria qui propose d'énormes hamburgers. Vous pouvez prendre votre repas tout en gardant un oeil attentif sur les enfants en vous installant aux tables proches de l'espace récréatif.

Tarifs: entre 6,50 et 11,50 euros selon l'heure et le jour, temps illimité. Lieu: 33 rue Robert Krieps à Pétange. Tél: 26 55 13 33

Indyland

Plusieurs structures gonflables sont aujourd'hui installées face à l'aire de jeux

"Indy" pour Indiana Jones: ici les enfants sont plongés dans un décor de film d'aventure, et il y a de quoi explorer cette jungle de toboggans et de trampolines!

L'espace Indyland est très grand et il y a beaucoup d'activités, même des structures gonflables. Les 4-12 ans adorent! Un espace restauration propose du salé et du sucré, avec de délicieuses crêpes et gaufres.

Prix: forfait fixe pour 2 heures à 8,50 euros pour les 4-14 ans et 5 euros pour les moins de 4 ans.

Lieu: dans la zone du centre commercial Cora, 11 Rue de Brill à Foetz. Tél: 52 00 42

ZigZag

La zone de jeu ZigZag fait 900 m2 et est plus adaptée aux jeunes enfants. Les parents l'adorent parce que l'espace brasserie offre une sélection de savoureux cafés, crêpes et pizzas.

Il y a un long toboggan ondulé et un château gonflable. Le stationnement devant le centre ZigZag est limité à environ 10 places mais il y a un grand parking à la fin de la rue. Parfois, des nocturnes jusqu'à 22 heures sont organisées.

Prix: 5 euros pour l'espace mini-zigs (moins de 3 ans), entrée illimitée, 11 euros pour l'espace zigs (3 à 10 ans). Lieu: 7 rue Pletzer à Bertrange. Tél: 26 45 87 87

YoYo

Au programme à YoYo: un décor de forêt tropicale, un parc de jeux sur le thème des pirates avec des ponts de corde, un arbre d'escalade, un toboggan en forme de cascade géante, des trampolines, etc.

Cet espace est plus adapté aux enfants à partir de 6 ans car le parc de jeu pour les petits est très restreint et par ailleurs, certains obstacles, (en particulier la cascade!) sont assez effrayants.

YoYo dispose également d'une pizzeria ainsi que d'un restaurant proposant des repas à deux et trois plats. Il y a un salon de coiffure pour les femmes, les hommes et les enfants.

Tarifs: 6,50 euros pour les 1-3 ans et 10,50 euros pour les plus de 4 ans. Lieu: 105, rue des Bruyères à Howald. Tél: 26 29 66 33

All in - Family Fun Centre

Cet espace de jeu indoor All in destiné à toute la famille propose également un bowling et un restaurant. Au programme: karts, trampolines, tour de l'araignée, canons softballs, etc. Tout au long de l'année, des animations spéciales sont organisées.

Tarifs: 5,50 euros pour les 1-3 ans, 9,50 euros à partir de 4 ans. Lieu: 22, am Clemensbongert à Heiderscheid.

Kidsville

Kidsville est l'une des plus petites structures: elle n'ouvre que le week-end et la semaine, c'est une crèche. Pour les plus petits, c'est une super aire de jeux: si vous habitez à proximité et que vos enfants ont juste besoin de se dépenser un peu, c'est parfait.

ATTENTION: Kidsville restera fermé pendant toutes les vacances de Noël. Lieu: 57 rue de Beggen à Luxembourg.

Trampoline Trier

C'est sûr, les enfants vont adorer

Comme son nom l'indique, ce parc XXL se trouve juste de l'autre côté de la frontière mais pas au centre-ville donc pas de difficulté pour stationner.

Trampoline Trier est une aire de jeux géante équipée d'un espace de parcours classique et de trampolines, mais aussi de manèges qui fonctionnent seuls, d'autos-tamponneuses et même de mini-montagnes russes! Une vraie mini fête foraine. Espace restauration disponible.

Tarifs: 8,50 euros pour les plus de 2 ans, 4,90 euros par adulte. Lieu: Diedenhofenerstrasse 29, à Trèves.

Trampolini

Impressionnant hall de 2.500 m2

Un grand hall de 2.500 m2 de jeux pour les enfants, avec parcours d'obstacles classique mais aussi structures gonflables, piscine à balles, karts, trampolines, toboggans, etc. Trampolini propose également de la petite restauration salée et sucrée sur place.

Tarifs: 2,50 euros pour les moins de 3 ans, 8 euros pour les plus de 3 ans, 3,50 euros pour les adultes. Lieu: Saarwiesenring 8, à Merzig.

Atomic Kids

Atomic Kids est un espace récréatif avec notamment canons soft balls, Lego géants, châteaux gonflables, trampolines, mini-disco, power tower, karts, et un espace protégé de 100 m2 pour les plus petits. Espace restauration salé et sucré.

Tarifs: 3,50 euros pour les 1-2 ans, 8 euros au-delà. Entrée illimitée. Lieu: 17 rue de l'Hydrion à Arlon.

Badaboom

Le parc Badaboom propose 1.000 m2 de structure de jeu avec toboggans, tour de l'araignée, mini terrain de foot, karts, mini disco, et un grand espace ludique et sécurisé pour les moins de 3 ans, avec escalade, piscine à balles, pont suspendu, etc.

Un espace laser game (payant) et un espace accrobranche complètent le tout. Moins bruyant que d'autres espaces car le plafond est assez bas et le lieu n'est pas un hall immense. Petite restauration.

Tarifs: 7,50 euros pour les moins de 3 ans, 9,50 euros pour les 3-12 ans. Lieu: 44 Boucle du Ferronnier à Terville en France.

Liberty Park

Une fois muni de chaussettes spéciales, c'est parti pour les acrobaties!

Ici, on s'adresse plutôt aux grands enfants (à partir de 7 ans) et aux ados: Liberty Park est le plus grand parc de trampolines du Grand Est. L’équipe est composée de passionnés par les activités acrobatiques.

Sur 2.200 m2, on trouve des trampolines de toutes sortes dédiés à des figures ou activités spécifiques: trampolines plats, inclinés, en pyramide ou en piste pour enchaîner les acrobaties.

Une fosse en mousse pour faire comme si on sautait d'un plongeoir à la piscine, un trampo dunk pour se prendre pour Michael Jordan, un terrain de dodge ball sautant, un trampo foot, battles avec bâton de mousse géant sur une poutre, etc.

Tarifs: 15 euros l'heure. Lieu: Zone de la Petite Ouette à Terville en France. Tél: 00 33 3 82 87 80 44.

Dock39

Chaque mur d'escalade a sa spécificité

Le Dock39 est tout simplement le paradis des enfants amateurs d'escalade! Deux univers au programme (tarifs distincts): les murs d'escalade Clip’N’Climb qui permettent aux enfants dès 4 ans de se sécuriser en un clin d'oeil et de monter directement, sous l'oeil des moniteurs, et l'espace Soft Place, parcours d'obstacle classique des parcs indoor avec toboggans, trampolines, pont suspendu, etc.

Un café-restaurant complète le tout. Ambiance colorée et cosy, pas trop bruyante, agréable pour les parents. Attention: présence obligatoire d'un adulte dans l'espace Clip’N’Climb.

Tarifs: 14,90 euros la session d'une heure sur les murs Clip’N’Climb (réservation conseillée au tél. 0033 3 82 87 11 64) et 9,90 euros l'entrée illimitée au Soft Place. Lieu: Avenue du 14 juillet à Terville en France.