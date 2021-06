Entre discrétion et mise en valeur, la Ville de Luxembourg et le Mouvement patrimonial se divisent sur l'importance à donner aux vestiges découverts lors des travaux de réaménagement du site.

Luxembourg 6 3 min.

Urbanisme

Le casse-tête archéologique de la vallée de la Pétrusse

Entre discrétion et mise en valeur, la Ville de Luxembourg et le Mouvement patrimonial se divisent sur l'importance à donner aux vestiges découverts lors des travaux de réaménagement du site.

(m.d. avec David Thinnes) C'est un patrimoine archéologique que la Ville de Luxembourg n'avait pas prévu d'ajouter à sa collection. Au cours des travaux de revalorisation écologique de la vallée de la Pétrusse, les ouvriers ont découvert des vestiges de l'église Saint-Ulric, datant de 1083, et du mur de la ville, construit autour du XIVème ou du XVème siècle. Un imprévu de taille qui pourrait amener la commune à revoir ses plans de réaménagement.

La Pétrusse comme vous ne l'avez jamais vue Un conteneur, avec écrans interactifs, a été installé rue Saint Ulrich pour expliquer aux passants ce qui attend la vallée qui traverse la capitale. Le site s'offre une mise au vert pour 41 millions d'euros.

Estimant que ces ruines ont «une grande importance pour la capitale et le pays», Paul Ewen estime qu'elles «doivent être montrées» au grand public. Le président du Mouvement patrimonial milite pour que l'église fondée par l'évêque d'Augsbourg, comme les squelettes et pierres tombales qui y ont été découverts, «restent visibles et accessibles». «La zone doit être stabilisée à l'aide d'une couverture légère, mais de grande qualité architecturale», souligne Paul Ewen à nos confrères du Luxemburger Wort. A ses yeux, le site doit être protégé et revêtir un aspect éducatif.

De son côté, la Ville de Luxembourg penche pour davantage de discrétion, préférant simplement apposer «d'éventuelles plaques explicatives», indique la responsable du service Parcs de la capitale, Sonja Fandel. «Aucune décision définitive n'a encore été prise», ajoute-t-elle. Car en lieu et place de ces vestiges, le collège échevinal envisageait de construire une «surface de repos et de loisirs».

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 Les travaux doivent s'achever en 2023 Fotos: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les travaux doivent s'achever en 2023 Fotos: Anouk Antony Historische Lage. Fotos: Anouk Antony "Es handelt sich nicht um irgendeine Kirche." Fotos: Mouvement Patrimonial Es wurden auch Skelette gefunden. Fotos: Mouvement Patrimonial

En effet d'ici 2023, l'ensemble de la vallée du Grund devrait avoir totalement changé d'aspect. Dans la première phase de réaménagement, débutée il y a tout juste un an, les travaux s'étendent de la rue Saint-Ulric à l'écluse Bourbon, située sous la Gëlle Fra. Le lit de la Pétrusse doit être rehaussé et une échelle à poissons installée rue Saint-Ulric. Hormis l'ajout de végétation, le mini-golf et les équipements de fitness doivent être réinstallés. Six nouveaux ponts et une piste cyclable seront également prévus, pour la plus grande joie des résidents habitués à courir, rouler et se balader dans la vallée.

Avec un coût estimé à 25,9 millions d'euros, les travaux pourraient être impactés par la découverte des vestiges et leur valorisation. A noter que la phase deux du projet concernera quant à elle la zone entre l'ancienne écluse Bourbon et la rue d'Anvers à partir du printemps 2024.

Une église effacée par la Révolution L'église Saint-Ulrich est mentionnée en 1083 dans la charte de fondation de l'abbaye de Neimenster. Selon Paul Ewen, l'évêque saint Ulrich d'Augsbourg y voyait le moyen de ramener la religion au sein de la population. Pendant la Révolution française (mai 1798-novembre 1799), l'église du Grund est fermée et transformée en magasin. À cette époque, sa tour est détruite pour construire un nouvel étage. L'église est devenue une tannerie. Fin XIXème, elle est transformée en blanchisserie puis en teinturerie.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.