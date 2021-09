Et le Fonds Kirchberg qui gère la question n'a pas encore de piste à avancer pour le futur de cet édifice qui, au début des années 70, faisait partie des constructions pionnières sur le plateau.

Le bâtiment Schuman se cherche encore un avenir

Ce qu'il a été, le bâtiment Robert-Schuman s'en souvient. L'une des premières constructions majeures sur le plateau du Kirchberg. Le siège des premières réunions du Parlement européen à partir de 1973 et jusqu'à l'aube des années 80. Mais l'extension de l'Europe rend son hémicycle trop petit pour des parlementaires de plus en plus nombreux, ses bureaux trop peu nombreux. Bref, il est temps de céder l'immeuble signé de l'architecte Laurent Schmit aux administratifs.

Depuis, la «boite à chaussure» se cherche un futur. Et son propriétaire, l'Etat luxembourgeois, semble traîner le dossier comme un boulet. Un gros boulet de 40.000 m2 que le Fonds Kirchberg essaye de rendre utile, à défaut d'être dans l'harmonie des autres tours qui ont poussé autour à la sortie du Pont rouge.

Quel avenir alors? Le ministre des Travaux publics n'est pas venu éclairer plus le destin de la construction à l'occasion d'une réponse parlementaire adressée au député Fred Keup (Adr) qui s'émouvait du sort de l'édifice.

Que faire de cette ''brique'' d'une dizaine de niveaux ne répondant plus aux normes énergétiques? Pour François Bausch : encore trop tôt pour répondre... «En cours d'analyse, y compris dans le contexte du réaménagement de la place de l'Europe», se contente-t-il de lâcher. Un concours d'urbaniste a été lancé à cet effet, l'Etat verra ce que proposent ces professionnels.

Il y a quatre ans déjà, l'interrogation sur la table était : «conserver ou démolir Schuman?». Mais qui oserait lever les pelleteuses face à un tel symbole de l'Europe?A pas encore 50 ans, l'édifice doit-il être réduit en poussière ou réaménagé de façon certainement coûteuse? La réponse se fera encore attendre un certain temps.

Difficile d'être plus précis car le ministre de tutelle du Fonds Kirchberg se garde bien d'avancer une date pour la livraison des conclusions de «l'analyse». Mais à l'heure où l'ensemble du quartier tend à changer d'âme, Robert-Schuman comptera d'une façon ou d'une autre. En bureaux, logements ou espaces vierges (même si la nature immobilière a horreur du vide).

