Unis contre les violences faites aux femmes

Maurice FICK 200 salariés de six sociétés, de la Bourse et du ministère de la Santé, tous voisins, ont affiché leur solidarité pour la cause défendue par la conférence «Stand Speak Rise UP!» qui démarre mardi. Via un flashmob...

Venue avec ses collègues de la Bourse de Luxembourg voisine, Camille est debout sur la pelouse de la place Winston Churchill pour «lutter contre les violences faites aux femmes et montrer notre solidarité avec toutes les femmes qui sont maltraitées». Entourée de ses collègues de chez Axa Assurances, Amandine parle d'un «moment d'engagement. Nous sommes ensemble et même si je suis une petite individualité dans cet ensemble, je m'engage».



Entourées de salariés-citoyens qui travaillent chez Clifford Chance, le groupe Elisabeth, Elvinger Hoss Prussen, l'étude Notaire Delvaux, LetterOne mais aussi au ministère de la Santé, Camille et Amandine ont pris un peu plus d'un quart d'heure de leur temps, juste avant midi ce lundi, pour écrire à l'encre de leurs silhouettes leur solidarité active:



En un clin d'œil, un grand «UP» est venu signifier au Luxembourg que des salariés s'élèvent pour lutter contre les violences sexuelles et pour soutenir le forum international «Stand Speak Rise UP!» qui aura lieu ces mardi 26 et mercredi 27 mars 2019 à Luxembourg-Kirchberg.



Moment culminant du combat mené par la grande-Duchesse Maria Teresa depuis plusieurs années, ce forum international est dédié à la lutte contre les violences sexuelles en zones de conflit armé.

De nombreuses survivantes de ces violences abjectes mais aussi des hauts dirigeants d'organisations nationales et internationales et trois Prix Nobel de la Paix, à savoir le Docteur Denis Mukwege, Nadia Murad et le Professeur Muhammad Yunus, seront présents à la tribune de l'European Convention Center de Luxembourg. Ce sera l'occasion d'entendre des voix qui n'ont, durant longtemps, pas eu l'opportunité de s'exprimer.



La courte mobilisation annonciatrice de l'événement, sur la pelouse de Churchill, avait pour but de «prendre la cause de la violence faite aux femmes à l'international, sur le sol luxembourgeois afin de sensibiliser nos salariés et le grand public luxembourgeois», résume Manou Hoss, cheville ouvrière du rassemblement. Associée au sein de l'étude Elvinger Hoss Prussen, elle précise que l'étude d'avocats est sponsor du forum international.



«Tout cela a commencé avec la "Nopesch Fest", la Fête des voisins et ça a fait un effet boule de neige», glisse Iola de chez Axa. Voilà six ans qu'un collectif de voisins privés et entrepreneuriaux organise le Nopesch Fest sur cette même place.



Le groupe de quartier lance de temps à autre un appel à mobilisation pour promouvoir les valeurs communes. C'était par exemple le cas en novembre 2018. Les mêmes acteurs avaient déjà organisé un flashmob pour manifester leur solidarité à l'occasion de l'«Orange Week» placés sous le slogan «Lët'z say no to violence against women» au Luxembourg. Le symbole tracé sur la pelouse de la place Churchill était alors celui de la lutte féministe.