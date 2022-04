Le paysage de grès du Mullerthal a été reconnu comme géoparc mondial de l'Unesco. Un label qui implique beaucoup de responsabilités, explique le directeur Claude Petit.

Parc du Mullerthal

Le label Unesco devrait attirer encore plus de touristes

(tb avec Volker BINGENHEIMER) C'est avec fierté et une grande joie que l'équipe du parc naturel et géoparc du Mullerthal reçoit la distinction de l'Unesco. Depuis la semaine dernière, ce paysage marqué par des rochers, des gorges profondes et des vallées fluviales sauvages a l'appellation d'Unesco Global Geopark. Il s'agit du premier parc luxembourgeois à être récompensé par ce label.

Le géoparc du Mullerthal inscrit à l'Unesco Huit nouveaux géoparcs ont été intégrés à la liste de l'Unesco. Le parc de 256 kilomètres carrés situés à l'est du Luxembourg fait ainsi son entrée sur cette liste.

«Nous y sommes tous pour quelque chose, et pas seulement au sein de l'administration du parc. Nous avons reçu l'aide de très nombreux acteurs», a déclaré Claude Petit, directeur du parc naturel et géologique, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue jeudi dans l'amphithéâtre de Breechkaul près de Berdorf. Claude Petit estime que le label a déjà eu un effet évident : «La collaboration dans la région s'est fortement développée». Il part du principe que le label apportera au Mullerthal une plus grande notoriété internationale et donc plus de visiteurs.

Claude Petit, directeur du parc naturel et géologique. Photo: Gerry Huberty

Protéger et préserver

Le titre est toutefois lié à une grande responsabilité, selon le directeur. Il faut protéger les curiosités géologiques, la faune et la flore uniques, les ressources naturelles comme l'eau potable, et les préserver pour les générations futures.

La région s'était portée candidate au titre pour la deuxième fois en novembre 2020. En octobre dernier, deux experts du réseau Unesco Global Geoparks ont alors visité le Mullerthal et se sont fait présenter des projets de géotourisme tels que des sentiers pédagogiques, un programme d'éducation à la nature et la pièce maîtresse - l'exposition géologique dans la maison du parc naturel à Beaufort.

«Beaucoup ont perdu le lien avec la nature»

Le 13 avril, le conseil exécutif de l'Unesco a annoncé que huit géoparcs sur 18 candidats se verraient attribuer le titre. «C'est une victoire pour les onze communes concernées. Mais je la vois aussi comme une victoire pour le gouvernement», a déclaré le ministre de l'Aménagement du territoire Claude Turmes (Déi Gréng). Il a exprimé l'espoir que davantage de visiteurs se familiarisent désormais avec la nature et s'intéressent à la géologie du Mullerthal, vieille de millions d'années. «Beaucoup de gens ont perdu le lien avec la nature, c'est aussi une cause de la crise environnementale», a-t-il déclaré.

Le ministre du Tourisme Lex Delles (DP) a souligné le grand engagement des parcs naturels et géologiques et a mis en avant les nombreuses offres touristiques de la région. Il a précisé que les bureaux d'information touristique, par exemple, ont été remis dans un état exemplaire au cours des dernières années.

Un géotourisme vivant: la roche creusée "Huel Lee" est une destination appréciée des randonneurs. Photo: Gerry Huberty

La ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) est revenue sur les raisons du rejet de la première candidature de 2017. À l'époque, le comité de l'Unesco avait demandé des améliorations en matière de communication et de collaboration avec d'autres géoparcs. «Cela a entre-temps très bien fonctionné», a résumé Carole Dieschbourg.

Pas le temps de se reposer sur ses lauriers

Cette distinction ne signifie toutefois pas que l'équipe du parc naturel et géologique peut se reposer sur ses lauriers. Le titre est attribué pour une durée de quatre ans, à l'issue de laquelle le Mullerthal devra à nouveau faire acte de candidature. «Nous devons à nouveau élaborer un dossier écrit. Ensuite, deux experts viendront à nouveau examiner le Mullerthal à la loupe», a déclaré Birgit Kausch, directrice du département de géologie du parc naturel et géologique. «Pendant ce temps, nous aurons l'occasion d'améliorer encore d'autres points».

Afin de fêter avec les citoyens et les touristes l'obtention du label Unesco Global Geopark, la région organise début juin la semaine du parc naturel et géologique du Mullerthal. Du 30 mai au 5 juin, des fêtes, des randonnées guidées et des visites seront proposées.

