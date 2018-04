Un grave accident s'est passé sur la route qui relie le Stafelter à Eisenborn: la voiture accidentée a pris feu et est partie fumée.

Une voiture part en fumée suite à un accident

La route a été fermée pendant plus d'une heure à la circulation pour évacuer les restes de la voiture complètement calcinée.



L'accident s'est produit ce lundi vers 9 heures sur le CR119 entre Stafelter et Eisenborn. La voiture aurait fait une sortie de route et a pris feu. Le conducteur a réussi à s'extirper du véhicule avant qu'il ne s'enflamme et a pu être secouru. Il est blessé et a été conduit à l'hôpital.

© CIS Niederanven-Schuttrange