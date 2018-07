Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 juillet, une voiture est tombée d'un pont sur la chaussée de l'autoroute A6, selon les services de secours.

Une voiture est tombée d'un pont sur l'A6

Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 juillet, peu après trois heures du matin, une voiture est tombée d'un pont sur l'A6, en direction d'Arlon, selon les services de secours.

Le conducteur était en état d’ébriété. Son véhicule a percuté l'un des piliers du pont, avant de faire un bond et de chuter cinq mètres plus bas, sur la chaussée de l'Autoroute A6, non sans avoir heurté l'une des rambardes de sécurité au passage, selon la police.

Les Ambulances, le Centre d'incendie et de secours et les Ponts et chaussées sont intervenus. Le conducteur et son passager ont été conduits à l'hôpital et n'ont pas subi de blessures graves. Ce dernier s'est vu retirer son permis de conduire.