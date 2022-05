Dimanche dans la nuit, un incendie s'est déclaré sur la route du Nord. Il n'y a pas eu de blessé.

Sur l'A7

Une voiture en feu dans le tunnel Grouft

(m. m. avec TJ) - Par deux fois, la centrale des services de secours a dû alerter les hommes du feu samedi soir et pendant la nuit.

Vers 3 heures du matin ce dimanche, un automobiliste a remarqué que son véhicule était en feu dans le tunnel Grouft sur l'A7, en direction de Luxembourg.

L'homme a heureusement pu arrêter sa voiture à temps et se mettre à l'abri dans une issue de secours.

Il a été secouru peu après par une patrouille de police et emmené à l'extérieur, où il a été examiné par les services de secours. Il n'a pas été blessé.

Le tunnel fermé temporairement à la circulation

Pendant l'intervention des pompiers de Lintgen, Niederanven et Luxembourg, le tunnel a dû être fermé dans les deux sens de circulation en raison du très fort dégagement de fumée.

Une fois l'incendie maîtrisé, les véhicules qui étaient bloqués dans le tunnel ont à nouveau pu circuler. L'intervention des pompiers s'est poursuivie jusqu'à 5 heures.

Un peu plus tôt, les pompiers de Réiserbann et de la capitale ont été mobilisés pour un incendie signalé sur un engin de chantier sur l'A3 entre l'aire de Berchem et Luxembourg. Les flammes ont pu être rapidement éteintes, mais les dégâts matériels sont importants.

