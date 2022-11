L'Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT) de l'Université de Luxembourg a fait la démonstration de sa voiture autonome dans la circulation sur le plateau du Kirchberg ce jeudi.

Luxembourg 4 1 3 min.

Innovation

Une voiture autonome dans le trafic, une première

Mélodie MOUZON L'Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT) de l'Université de Luxembourg a fait la démonstration de sa voiture autonome dans la circulation sur le plateau du Kirchberg ce jeudi.

Elle a pu circuler pour la première fois ce jeudi sur une boucle de trois kilomètres au Kirchberg à Luxembourg-Ville. La Kia électrique du 360Lab de l’Université du Luxembourg et du SnT n'est pas une voiture comme les autres puisqu'elle est autonome. Comprenez: elle peut rouler sans intervention humaine.

672 nouvelles bornes électriques subventionnées L’électromobilité fait un pas de plus avec le premier appel à projets accordant des aides financières aux entreprises qui investissent dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques. 29 projets ont été retenus.

Pour cette démonstration, les mains sont tout de même restées sur le volant pour réaliser le parcours au Kirchberg. C'est la première fois qu'une voiture autonome familiale se mêle au trafic au Luxembourg avec des membres du public comme passagers.

Cette voiture autonome est la plateforme de test pour les technologies de navigation et les cartes haute définition (HD) qui font l'objet de recherches au 360Lab du SnT. La démonstration de ce jeudi est l'aboutissement de cinq ans de travaux de recherche menés par l'équipe du 360Lab, dirigé par le professeur Raphaël Frank.

Des cartes HD de la région

«Le 360Lab est le premier laboratoire de recherche thématique axé sur la mobilité intelligente dans le pays, et il sert de cadre pour mener des recherches stratégiques et collaboratives dans le domaine plus large de l'innovation en matière de mobilité», explique l'Uni dans un communiqué.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Le professeur Raphaël Frank dirige l'équipe de chercheurs qui a développé cette voiture autonome. Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le professeur Raphaël Frank dirige l'équipe de chercheurs qui a développé cette voiture autonome. Photo: Gerry Huberty La voiture est dotée d'un "cerveau" dans son coffre qui analyse les données en temps réel. Photo: Gerry Huberty Le véhicule possède six caméras dotées d'intelligence artificielle. Photo: Gerry Huberty La voiture a été programmée pour faire de la conduite défensive. Photo: Gerry Huberty

«Les recherches du 360Lab sont cruciales pour l'avenir de la conduite autonome au Luxembourg», souligne encore l'université luxembourgeoise, «car elles permettent de développer des cartes HD de la région, qui fournissent des informations que les panneaux et les marquages routiers donnent traditionnellement aux conducteurs lorsqu'ils se dirigent vers leur destination.»

Les cartes HD sont aux fondements de la navigation autonome. «Elles sont exponentiellement plus détaillées que les cartes à définition standard (SD)», celles qui sont utilisées couramment par les GPS dans les voitures et les appareils mobiles.

Un équipement de pointe

La voiture autonome développée par le 360Lab de l’Université du Luxembourg et le SnT se fie à une carte à ultra-haute définition du quartier. La seule qui existe au Luxembourg actuellement. Cette carte a été réalisée en partenariat avec une start-up de San Francisco, Civil Maps, spécialiste dans les cartes HD pour la mobilité automatisée.

Ce n'est pas le seul équipement de pointe dont est bardée la voiture. Elle dispose d'un «cerveau» dans le coffre arrière pour digérer les données en temps réel mais aussi d'un lidar de 64 lasers qui modélisent l’environnement direct sur 200 mètres à 360 degrés et de six caméras dotées d’intelligence artificielle. Ce qui permet à la voiture de réagir aux obstacles qui se présentent sur sa route mais aussi de s'arrêter à temps à un feu rouge par exemple.

Une mobilité plus sûre et plus durable

Mais la recherche sur la navigation autonome implique également de nombreux aspects logistiques. L'équipe de chercheurs a dû ainsi obtenir l'autorisation pour la voiture individuelle de circuler sur les routes luxembourgeoises. Et ce, dans des conditions drastiques. Voilà qui ouvre la voie «à la réglementation de la conduite autonome dans le pays», souligne l'Uni.

« La conduite autonome a le potentiel de créer un écosystème de mobilité à la fois plus sûr et plus durable. L'autonomie complète sera un changement de paradigme dans la mobilité, améliorant le trafic et réduisant la congestion en diminuant le nombre de véhicules », a déclaré le professeur Raphaël Frank lors de la démonstration de ce jeudi. « Notre mission est de disposer d'une plateforme de recherche où nous démontrons la technologie de mobilité autonome pour l’utiliser pour la recherche et l'éducation. La démonstration d'aujourd'hui permet d'atteindre cet objectif, car c'est la première fois que des membres du public peuvent faire l'expérience directe des fonctionnalités de la voiture. »

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.