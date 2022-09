L'opération de sauvetage de deux bélugas à bord d'un avion de Cargolux a fait les gros titres il y a trois ans. Mais comment les mammifères marins se portent-ils aujourd'hui ?

Little White et Little Grey

Une visite chez les bélugas de Cargolux en Islande

Par Christiane Flechtner (Reykjavik)

De forts grincements aigus accompagnent Vignir Skaeringsson lorsque le soigneur entre dans la pièce. Ici, deux colosses blancs comme neige attendent dans un bassin de 1,6 million de litres rempli d'eau de mer naturelle. Ils sont prêts pour les exercices quotidiens et les contrôles de santé qu'ils effectuent de manière routinière et avec un plaisir évident.

Pendant que la conservatrice Jessica Whiton et son adjointe Courtney Burdick vérifient la température des animaux, Skaeringsson fait quelques exercices pour évaluer leur état de santé. Plus de trois ans se sont écoulés depuis que les deux bélugas Little White et Little Grey ont été transportés de la Chine jusqu'à Reykjavik en juin 2019 par un avion-cargo de Cargolux, dans le cadre d'une opération de sauvetage spectaculaire.

2 Audrey Padgett du Sea Life Trust Beluga Whale Sanctuary. Photo: Christiane Flechtner

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Audrey Padgett du Sea Life Trust Beluga Whale Sanctuary. Photo: Christiane Flechtner Les bélugas sont encore hébergés dans la piscine intérieure. Photo: Christiane Flechtner

Une équipe de vétérinaires a accompagné les baleines femelles qui - suspendues dans des nattes dans des conteneurs spéciaux remplis d'eau - ont bien supporté le long voyage. Le périple s'est ensuite poursuivi en camion et en ferry. Le sanctuaire marin pour les mammifères marins, géré par la fondation Sea Life Trust, est le premier du genre et a été créé avec le soutien d'une généreuse donation de Merlin Entertainments. Leur destination : la baie de Klettsvik au large de l'île d'Heimaey, l'une des îles Westman au sud de l'Islande.

Une baie aussi grande que cinq terrains de foot

La baie, séparée de la mer ouverte par des filets, dans laquelle l'orque Keiko du film «Sauvez Willy» a déjà été utilisée en 1998 pour sa remise en liberté. Cette même baie doit à l'avenir offrir aux deux mammifères marins, vivant en captivité depuis des années, une vie plus adaptée à leur espèce. La baie a une profondeur allant jusqu'à dix mètres et la surface d'environ 32.000 mètres carrés qui leur est réservée est presque aussi grande que cinq terrains de football.

«Little White et Little Grey étaient très jeunes lorsqu'ils ont été capturés au large de la Russie», explique Audrey Padgett, directrice générale du Sea Life Trust Beluga Whale Sanctuary. Ils n'avaient qu'un ou deux ans lorsqu'ils ont été séparés de leur mère et placés en captivité. Vendues au Changfeng Ocean World Aquarium de Shanghai, les baleines ont diverti les visiteurs de l'aquarium avec leurs acrobaties lors de différents spectacles. Lorsque le groupe Merlin Entertainments a repris l'aquaparc en 2012, la recherche d'un refuge adapté aux mammifères marins a commencé, car l'entreprise refusait d'utiliser des baleines et des dauphins dans les spectacles.

C'est en Islande qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Xiao Bai et Xiao Hui, c'est ainsi que les deux baleines blanches s'appelaient en Chine, ont été préparées pendant des mois à leur voyage et à leur nouvelle maison. Elles ont notamment été entraînées à retenir leur souffle plus longtemps afin de pouvoir plonger plus profondément. De plus, la température de l'eau dans leur bassin a été abaissée de 15 degrés à moins de dix degrés afin de les adapter aux températures de la mer islandaise.

Un refuge unique pour les mammifères marins

Le sanctuaire marin pour les mammifères marins, géré par la fondation Sea Life Trust, a été créé avec le soutien d'une généreuse donation de Merlin Entertainments. Le Sea Life Trust Beluga Whale Sanctuary, créé en partenariat avec Whale and Dolphin Conservation (WDC), est le premier refuge de ce type au monde et pourra à l'avenir offrir non seulement à Little White et Little Grey, mais aussi à d'autres mammifères marins en captivité, une vie plus adaptée à leur espèce dans un habitat naturel. «Nous ne pouvons pas relâcher les deux cétacés en liberté, car ils ont été pris en charge par l'homme pendant presque toute leur vie», explique la directrice du sanctuaire. «C'est pourquoi il est désormais de notre responsabilité, à nous les humains, de prendre soin de ces animaux de manière aussi complète et optimale que possible. Notre objectif est précisément de le faire dans un environnement plus naturel et plus adapté à leur espèce - et c'est ici».

La baie de Klettviks sera bientôt la nouvelle maison de Little White et Little Grey. Photo: Christiane Flechtner

Une première tentative de libérer les deux baleines de leur piscine intérieure dans la réserve marine de la baie voisine a été reportée du printemps à l'automne 2020 en raison de la pandémie de covid-19. «Mais une fois dehors, les deux baleines se sont habituées à leur nouvel environnement», explique Audrey Padgett. «Little White a eu plus de difficultés, surtout lorsque le temps a changé et qu'il est devenu plus orageux et pluvieux. Nous avons donc décidé de la ramener une nouvelle fois dans le bassin intérieur pour l'hiver», ajoute-t-elle.

Quelques mois ont passé et une nouvelle tentative était prévue en août. «Mais le bateau de notre plongeur principal sur le site de Klettsvik Bay a coulé juste avant le transport et du pétrole s'est échappé», explique Audrey Padgett, «ce qui nous oblige à reporter une nouvelle fois le retour prévu de Little Grey et Little White dans le sanctuaire marin». Le bien-être des baleines reste la priorité absolue de l'équipe.

En raison du temps qui sera probablement nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage et de réparation de l'environnement, le retour des baleines dans la baie de Klettsvik doit maintenant être reporté au printemps 2023, afin qu'elles puissent s'acclimater de manière adéquate avant l'arrivée des temps changeants de l'automne.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

