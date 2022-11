C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense luxembourgeois François Bausch aux députés de la Chambre. Ces derniers vont intégrer un bataillon de l'OTAN en Roumanie.

Une vingtaine de militaires déployés en Roumanie

Cela bouge pour l'armée luxembourgeoise depuis maintenant plusieurs mois. Rappelons que le budget militaire du pays doit atteindre 1% du PIB à l'horizon 2028. Un sacré challenge mais François Bausch (déi Gréng), ministre de la Défense, ne lésine pas sur les moyens pour y parvenir. L'effort de défense atteindra d'ailleurs un milliard d'euros d'ici les six prochaines années. Budget publicité doublé, nouveaux véhicules d'intervention, mise en place d'un bataillon binational, etc. Les nouveaux projets de l'armée luxembourgeoise vont donc bon train.

Et malgré ces investissements conséquents, la défense luxembourgeoise n'oublie pas de soutenir l'Ukraine. En septembre dernier, le vice-Premier ministre luxembourgeois indiquait que le pays avait à ce jour «livré des armes et de l'équipement militaire d’une valeur de 66 millions d'euros». Cet investissement équivaut à 15% du budget annuel de la défense luxembourgeoise. Cette aide militaire est par ailleurs aujourd'hui passée à 73,5 millions d'euros.

Un détachement d'une vingtaine de militaires

Mais sur le terrain, à quoi sont occupés les militaires du pays? En août dernier, on apprenait que le Luxembourg continuait de participer à la mission EUTM au Mali, créée à la demande du gouvernement malien. Il s'agit d'une mission européenne de formation des forces armées maliennes. Actuellement, une vingtaine de membres de l'armée luxembourgeoise y sont actifs pour assurer la protection des forces. Toutefois, le mandat actuel doit prendre fin à la fin de l'année, signifiant un retrait des membres de l'armée luxembourgeoise.

Où ces derniers vont-ils se rendre ensuite? Le ministre Bausch a levé le voile sur la question devant la Chambre des députés. Concrètement, un détachement d'une vingtaine d'hommes intégrera le nouveau battlegroup de l'OTAN de la mission Enhanced Vigilance Activities en Roumanie au sein d'un bataillon multinational. Celui-ci comprend notamment des militaires originaires de la Belgique, de la France et des Pays-Bas.

Selon le site du ministère de la Défense français, la mission Enhanced Vigilance Activities couvre les territoires polonais, bulgares et roumains. Là, les bataillons concernés contribuent aux missions de défense aérienne du flanc oriental de l'alliance atlantique. Ces opérations aériennes de longue durée sont placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN, en coopération avec les différents alliés. Le rôle des Luxembourgeois sera notamment d'effectuer des missions de reconnaissance.

Rappelons également que des militaires luxembourgeois sont également stationnés en Lituanie afin de sécuriser la zone frontalière des trois pays baltes de l'UE, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie. Cette mission se nomme l'enhanced forward presence (EFP) de l'OTAN. L'EFP a été mise en place en 2016 suite à l'invasion de la Crimée par Poutine, afin de protéger et d'assurer la sécurité des États du centre et du nord de l'UE sur son flanc oriental. Toutefois, c'est bel et bien en Roumanie que l'armée luxembourgeoise sera la plus mobilisée.

