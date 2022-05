Le thème des différentes discussions était mis sur la sécurité et la stabilité internationale dans tous leurs aspects.

World Economic Forum

Une vingtaine d'entrevues à Davos pour Xavier Bettel

Pour la septième fois, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel (DP), a participé au World Economic Forum (#WEF22) à Davos en Suisse. Cette année, la thématique du forum était «l'histoire à un tournant: politiques gouvernementales et stratégies d'affaires».

Ce déplacement a permis au Premier ministre de rencontrer de nombreux décideurs politiques et économiques, ainsi que des représentants de la société civile et d'aborder les sujets d'actualité politique, économique et sociale.

Le Premier ministre a eu une vingtaine d'entrevues bilatérales, en dehors des nombreux échanges informels dans les coulisses de Davos. Xavier Bettel a ainsi eu des réunions avec Natalia Gavrilita, Première ministre de la Moldavie, et Dritan Abazovic, Premier ministre du Monténégro, où les discussions portaient notamment sur les aspirations européennes des deux pays. Une réunion avec le président de la Colombie, Ivan Duque Marquez, figurait également au programme. Le Premier ministre a aussi rencontré des représentants de Cisco, Meta, Deutsche Bank, PayPal, Qualcomm, ArcelorMittal, UIT, UBS, BCE, Google, Barclays Bank, Bill & Melinda Gates Foundation, Swiss Re, CICR et Temasek.

Le focus des discussions était mis sur la sécurité et la stabilité internationales dans tous leurs aspects, dont géopolitique, financier ou encore alimentaire. Le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique, tout comme les avancées des nouvelles technologies et du numérique étaient également des sujets de première importance dans les échanges respectifs.

Il est clair que la guerre en Ukraine et la volonté de retrouver la paix sur le continent européen face à l’agression russe a été un sujet primordial pour tous les participants de Davos. Durant un petit-déjeuner de travail auquel le Premier ministre a participé, le président Zelensky s’est adressé aux participants du forum et a réitéré le besoin d’une unité européenne ferme. Xavier Bettel a également participé à un déjeuner sur un retour rapide à la paix, ainsi qu’à un dîner au sujet du rôle global de l’Europe.



