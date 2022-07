Une vie bloquée pour absence de visa de travail au Luxembourg

Pendant dix ans, elle a vécu l'enfer des agressions physiques et psychologiques contre elle-même et ses trois enfants. Elle a réussi à se libérer de son agresseur, mais elle n'a jamais été autorisée à travailler.

Pendant dix ans, elle a vécu l'enfer des agressions physiques et psychologiques contre elle-même et ses trois enfants. Elle a réussi à se libérer de son agresseur, mais elle n'a jamais été autorisée à travailler.

Elle est arrivée au Luxembourg en provenance du Brésil avec la promesse d'un emploi avec un salaire de deux mille euros. «Je venais d'avoir 19 ans et j'ai tout laissé derrière moi, ma famille et mon rêve de terminer l'université», raconte Ana, un nom fictif utilisé pour des raisons de sécurité.



Elle vivait à Vitória, Espírito Santo. Lorsqu'elle est arrivée au Grand-Duché, elle est allée vivre chez un couple avec trois enfants qui lui avait promis un emploi. «Quand je suis arrivée, la femme m'a envoyée travailler, sans me parler des horaires de travail ou du salaire», souligne Ana. «Je devais me lever à 6 heures du matin et nettoyer la maison jusqu'à dix heures du soir», dit-elle. C'était des journée de 18 heures qui se terminaient par des nuits dans le sous-sol. Deux semaines après avoir commencé, elle a été renvoyée sans salaire.

Une rencontre qui va la plonger en enfer

Puis elle est allée travailler dans la maison d'un couple brésilien et luxembourgeois où elle gagnait 400 euros par mois et «faisait tout, y compris le week-end». Sept mois plus tard, elle est à nouveau renvoyée. Elle se tourne alors vers sa tante, n'ayant nulle part où aller, mais elle est rapidement mise à la porte. Sans alternative, sans argent, elle se retrouve dans une situation inconfortable.

C'est alors que le cauchemar commence. Elle se tourne vers un Portugais qu'elle avait récemment rencontré et qui finit par habiter dans la chambre où elle vit au-dessus d'un café.

Elle l'avait rencontré lors d'une soirée. «À l'époque, il m'a promis qu'il allait m'épouser, que je pourrais avoir des papiers et qu'il allait louer un appartement au Luxembourg pour nous», raconte Ana. Ils ont fini par déménager dans un appartement en France. Deux mois plus tard, elle tombe enceinte de son premier enfant. Sans carte de sécurité sociale, elle ne consulte pas de médecin pendant des mois parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer les consultations.

Après huit semaines de grossesse, «j'ai eu un saignement très abondant et je lui ai demandé de m'emmener à l'hôpital, mais il a refusé». Deux mois plus tard, elle a réussi à aller chez le médecin, avec l'aide d'une connaissance qui a payé sa consultation. «Comme il ne payait pas de loyer, nous avons continué à déménager», dit-elle. Elle a essayé de s'inscrire à la commune mais ce n'était pas possible car elle n'avait toujours pas de papiers.

Des menaces

Quand elle est allée accoucher de son premier enfant, ils n'ont pas voulu l'accepter à l'hôpital d'Esch parce qu'elle n'avait pas de documents. Le père a enregistré le bébé au consulat mais ne lui a jamais remis le certificat de naissance. Lorsqu'elle s'est rendue au consulat pour demander une deuxième copie, elle a découvert qu'il s'était marié au Portugal.

Puis les menaces ont commencé : «Il a dit que si je voulais, je pouvais partir», souligne Ana. Quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte de son deuxième enfant. L'atmosphère à la maison s'est dégradée de jour en jour : «Il était le patron, je n'avais pas de vie à moi et je devais accepter que les choses soient comme il le voulait. Il n'a cessé de me faire chanter en me disant que si je me plaignais, il emmènerait mon fils au Portugal», raconte Ana. Lors de cette deuxième grossesse, elle n'a consulté aucun médecin durant les cinq premiers mois.

«À cette époque, il me battait déjà beaucoup et criait», raconte-t-elle. Son deuxième enfant est né en France. Après l'accouchement par césarienne, elle est restée cinq jours à l'hôpital.

«Lorsque le bébé avait huit jours, il m'a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui devant mon premier enfant. J'ai dit que je ne voulais pas mais il a dit que je devais faire l'amour parce que je devais le servir. Mon fils n'arrêtait pas de pleurer et je le suppliais d'arrêter», dit-elle, fort émue. Mais il a continué. La situation n'était pas facile : «J'avais deux enfants et personne ne pouvait m'aider car je n'avais pas de documents. J'ai parlé à une assistante sociale pour lui demander de la nourriture. Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas m'aider parce que je n'avais pas de papiers».

Une violence permanente

À la maison, la situation s'aggrave de minute en minute : «Il m'insultait sans cesse, disant que j'étais laide, grosse et bonne à rien», raconte-t-elle. C'est alors qu'elle est tombée à nouveau enceinte et qu'il lui a ordonné d'avorter. «Tu peux tout commander à la maison, mais je suis responsable de mon corps», a répondu Ana.

Les épisodes de violence ont continué. Elle se souvient qu'alors qu'elle était enceinte de huit mois, elle a trouvé son fils de quatre ans en train de saigner de la tête. Alors qu'elle prenait un bain, son fils est venu vers elle ensanglanté et en criant que c'était son père qui lui avait fait cela. Le lendemain, le professeur de son fils l'a appelée pour lui dire qu'elle était irresponsable «parce que je ne l'avais pas emmené à l'hôpital et qu'il avait besoin de points de suture. Lorsque je suis arrivée, j'ai raconté toute mon histoire à l'assistante sociale qui, une fois de plus, m'a dit que je ne pouvais rien faire parce que je n'avais pas de papiers», raconte-t-elle.

«Chaque jour, les insultes continuaient, mais j'acceptais la situation car je n'avais pas d'autre choix», confie-t-elle. Un jour, elle a décidé de se rendre à la police, mais elle n'a reçu que peu ou pas d'aide. Ils ont demandé à entendre le premier enfant. «À la fin, ils ont dit que je pouvais retourner chez moi pour trouver un travailleur social et qu'ils écouteraient son témoignage. Lorsque j'ai parlé à l'assistante sociale, la première chose qu'elle a faite a été d'appeler le ministère des Affaires étrangères pour lui dire que j'étais en situation irrégulière. Je suis rentrée chez moi et une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre me disant que j'avais un mois pour quitter le pays», raconte-t-elle. La police «n'a rien fait», s'indigne Ana.

«Je suis ensuite allée demander de l'aide à l'assistante sociale de la commune d'Esch où je vivais à l'époque, qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'aider car j'étais en situation irrégulière», ajoute-t-elle.

Un calvaire qui a duré dix ans

Elle a de nouveau été menacée : «Vous serez poursuivie en justice parce que vous n'avez pas inscrit votre premier enfant dans la commune, qui est né à l'hôpital d'Esch», telle est la réponse qu'elle a reçue de l'assistant social. Obtenir les papiers des enfants est un processus impossible pour ceux qui n'ont pas de revenus. «Il ne voulait pas me donner l'argent pour demander les papiers des enfants, alors il m'a dit de me prostituer», dit-elle.

Ce drame s'est prolongé pendant dix ans. Rien n'a changé, même après être allée voir la police et trois travailleurs sociaux : «Personne ne m'aidait et personne ne faisait rien», explique-t-elle. Tous les jours, son compagnon battait les enfants et leur faisait vivre un enfer.

Le désespoir a grandi au point qu'Ana a pensé que la seule solution était de mettre fin à sa propre vie. «J'étais morte de peur, il m'a dit de me suicider plusieurs fois, il disait que j'étais inutile et un fardeau pour le monde», raconte Ana. «Je n'avais pas de lit, nulle part où mettre mes vêtements. La seule façon de sortir de cette situation était de me suicider», se souvient la jeune femme.

Mais une solution a commencé lentement à émerger. Après une consultation chez un gynécologue à qui elle a raconté sa vie, elle a été orientée vers un psychologue, qui a diagnostiqué une dépression. C'est ainsi qu'elle a contacté l'organisation «Femmes en détresse», qui l'a inscrite sur une liste d'attente pour un refuge. Elle avait 36 femmes devant elle qui attendaient elles aussi de rejoindre le refuge.

Sauvée grâce à une association

Grâce à Facebook, elle a rencontré l'organisation Rede de apoio às Vítimas Brasileiras de Violência Doméstica (Revibra), à laquelle elle a décidé de demander de l'aide.

«Aujourd'hui, c'était la dernière fois et je n'en peux plus», a avoué Ana dans un message envoyé à Dayana Silva de Revibra. «Soit nous aidons cette femme, soit il la tuera, soit elle se tuera à coup sûr et deviendra une statistique», c'est ce que pensait Dayana. Mais la bonne nouvelle est arrivée: une place s'est libérée. Il fallait maintenant la secourir le plus rapidement possible.

Tout devrait être fait en moins d'une heure. «Je n'étais jamais allée faire un sauvetage directement auparavant, mais je ne me suis sentie soulagée que lorsque nous avons réussi à la faire sortir de la maison», raconte Dayana. «Quand elle a quitté la maison, Ana a attendu une demi-heure pour envoyer un message. Les vêtements étaient tous dans des sacs que nous avons rapidement jetés dans l'ascenseur, puis dans la camionnette. Cela a duré environ une heure et demie».

À 31 ans, Ana a commencé une nouvelle vie, mais tout était encore loin d'être résolu. «Le ministère des Affaires étrangères ne cesse de me mettre des bâtons dans les roues parce qu'il m'a donné un permis de séjour qui ne me permet pas de travailler, se plaint Ana, je ne peux rien faire de ma vie. Je me sens bloquée. Je ne peux pas avoir de compte en banque ou faire quoi que ce soit. Ce que je voulais, c'était travailler. Ma thérapie est mon travail», ajoute Ana. Elle devra maintenant attendre un an pour faire une nouvelle demande et déposer une nouvelle plainte.

Le cas d'Ana est toujours suivi par Dayana da Silva, de Revibra Europa. «C'est une situation très complexe, en tant que femme qui a subi des violences domestiques, avec tout ce qui s'est passé, avec trois enfants, pourquoi les autorités ne lui délivrent-elles pas simplement un permis pour qu'elle puisse travailler ?», s'interroge Dayana da Silva.

Les cas de violence domestique continuent d'augmenter

La violence à l'égard des femmes ne connaît aucune classe sociale, race ou croyance. Au Grand-Duché, 43.215 femmes ont été victimes de violences sexuelles, physiques ou psychologiques au cours des 12 derniers mois.

Ces chiffres élevés et interpellants peuvent être illustrés d'une autre manière : 20% des femmes âgées de 16 à 74 ans dans le pays ont subi de tels abus dans les 12 derniers mois.

