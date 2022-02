François Koepp, salue l'allègement des restrictions sanitaires, dont la fin de la fermeture à 23 heures. Mais il regrette que le gouvernement n'ait pas annoncé de nouvelles aides pour le secteur.

Fin de la fermeture à 23 heures

Une victoire en demi-teinte pour le CEO de l'Horesca

Thomas BERTHOL François Koepp, salue l'allègement des restrictions sanitaires, dont la fin de la fermeture à 23 heures. Mais il regrette que le gouvernement n'ait pas annoncé de nouvelles aides pour le secteur.

Le mois de janvier a été catastrophique pour le secteur de la restauration, avec près de 40% de perte de chiffre d'affaires, en raison du télétravail et des personnes infectées par le covid. Le directeur de l'Horesca François Koepp se réjouit dès lors de l'annonce du gouvernement ce vendredi de supprimer l'heure de fermeture à 23 heures: «Nous avons obtenu gain de cause pour faire tomber cette heure de fermeture avancée!» Désormais, il souhaite qu'une date butoir soit fixée pour savoir quand prendra effectivement fin cette mesure: «Nous attendons une date précise, c'est très important pour planifier un événement.»

Pour François Koepp, la mesure actuelle doit prendre fin avant la Saint-Valentin, une «journée importante pour la restauration». Une organisation qui nécessite de l'anticipation: «Est-ce que pour la Saint-Valentin, nous pouvons offrir des menus plus inspirés avec amuse-bouches, entrée et plat sans stresser les gens afin qu'ils aient le temps de savourer?»

La règle 2G+, compliquée à mettre en place

Il se dit également satisfait que le dispositif «2G+» actuellement en vigueur soit remplacé par le système «3G» (testé, guéri ou vacciné). Un changement qui permettra d'accueillir de nouveau les personnes qui n'ont pas reçu leur dose de rappel, mais aussi les personnes non vaccinées grâce à un test négatif. De potentiels clients supplémentaires sont d'autant plus nécessaires en ce moment. Avec le télétravail et plus de 30.000 personnes placées en quarantaine, la fréquentation est en effet en baisse.

La règle «2G+» représentait aussi une corvée supplémentaire pour les bars et restaurants, souligne François Koepp: «C'est compliqué parce que vous devez toujours avoir du personnel disponible pour vérifier si les clients sont en ordre. Le personnel qui s'occupe des tests ne peut pas servir les clients et pendant ce temps-là, il ne gagne pas d'argent. Certaines entreprises ont même dû recourir à du personnel supplémentaire pour pouvoir faire ces contrôles.»

Le secrétaire général de l'Horesca rappelle que son secteur «fait partie de la solution et pas du problème». François Koepp regrette que le gouvernement n'ait pas annoncé d'aides supplémentaires: «La CCSS va commencer à faire les recouvrements, afin que les dépenses courantes soient déjà payées, mais les entreprises n'ont pas engagé de recettes pour le mois de janvier. J'aurais aimé que cette mesure soit repoussée au mois de juin par le gouvernement et qu'à ce moment-là, des discussions se tiennent pour mettre en place des plans de paiement de dette.»

