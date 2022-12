Plusieurs intrusions ont été recensées ces derniers jours par la police grand-ducale, qui recommande aux résidents de redoubler de vigilance.

Prudence

Une vague de cambriolages touche le Luxembourg

(BaL) - De Sanem à Manternach en passant par la capitale, les tentatives de cambriolage ont été nombreuses ces derniers jours, à en croire la police. Les agents ont constaté différentes intrusions en cette période de fêtes, particulièrement propice à ce type de larcin.

Ce mercredi 28 décembre au matin, un cambriolage ayant eu lieu dans la Syrdallstrooss, à Manternach, a été signalé, indiquent les fonctionnaires de police. Après avoir brisé la porte de la terrasse, le ou les auteurs de l'acte ont accédé à l'intérieur du bâtiment pour y dérober des objets.

La nuit dernière, c'est à Moesdorf que plusieurs personnes se sont introduites dans une maison située rue d'Ettelbruck. L'habitation était pourtant occupée, mais les malfaiteurs sont entrés par une fenêtre ouverte pendant que les habitants dormaient. Ils sont repartis de la maison avec plusieurs objets.

Le matin même, entre 3h et 11h, c'est à Sanem, qu'un cambrioleur est entré par effraction dans une maison de la rue Renert. Le malfaiteur a forcé la porte de la terrasse, en brisant une vitre au passage. Plusieurs objets de valeur ont été dérobés par le suspect.



Des conseils pour sécuriser son logement

Hier, toujours, un voleur s'est introduit en journée dans une maison de la rue Marcel Reuland, au Kirchberg. Le suspect a forcé une fenêtre à l'arrière du logement, et a dérobé des bijoux.

Une maison située rue Charles-Frederic Mersch, à Bissen, a pour sa part été cambriolée entre le 21 et le 27 décembre. Divers objets de valeur ont été volés par les auteurs qui se sont introduits dans l'habitation en forçant une fenêtre.

Un autre cambriolage a eu lieu entre le 23 décembre et ce mercredi 28 décembre, à Godbringen, dans la rue de Schiltzberg, font savoir les policiers qui ne divulguent pas plus de détails sur les faits.

Pour rappel, divers conseils et recommandations sont disponibles sur le site officiel de la police et permettent de sécuriser au mieux son logement et ses objets précieux, en absence et même en présence des occupants de l'habitation.

