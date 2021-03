Une vaccination prioritaire aussi pour les détenus

Les résidents du centre pénitentiaire de Schrassig seront vaccinés ensemble et en priorité, confirment les deux ministres de la Santé et de la Justice ce lundi. Le personnel devra en revanche attendre de recevoir une invitation personnelle.

Les résidents du centre pénitentiaire de Schrassig seront vaccinés ensemble et en priorité, confirment les deux ministres de la Santé et de la Justice ce lundi. Le personnel devra en revanche attendre de recevoir une invitation personnelle.

(ASdN) - Si les athlètes et les agents de pompes funèbres devront attendre leur tour, les détenus pourront eux être vaccinés en priorité. Une décision que justifient Paulette Lenert (LSAP) et Sam Tanson (déi Gréng) dans une réponse parlementaire commune publiée ce lundi.

Pour les ministres de la Santé et de la Justice, la raison serait avant tout logistique. «Il serait difficile de contacter et de faire vacciner les détenus individuellement», soulignent-elles avant de rappeler que ces derniers ne sont pas autorisés à quitter l'enceinte de l'établissement carcéral. Un argument auquel vient s'ajouter le dispositif à mettre en place. Autrement dit, les équipes mobiles pour la vaccination et les agents pour la sécurité.

Mais ces problématiques ne sont pas les seules raisons de Paulette Lenert et Sam Tanson. L'Etat a en effet obligation de «garantir autant que possible» que les détenus ne tombent pas malades, rappellent les deux ministres. Par conséquent, face à un virus fortement contagieux, l'objectif est donc de limiter le risque d'infection «dans un environnement fermé et marqué par la promiscuité».

En outre, la locataire de la Villa Louvigny et sa consœur espèrent «éviter les tensions» qui pourraient survenir entre les détenus. Plus précisément, entre ceux qui auraient été vaccinés et les autres. Un risque bien réel, puisque le scénario redouté se serait produit en Italie.

Si les détenus pourront donc bénéficier d'une injection prioritaire, le personnel pénitentiaire n'aura en revanche droit à aucun traitement de faveur. Une décision conforme à la Commission nationale d'éthique (CNE) qui préconise de ne prioriser aucune catégorie socioprofessionnelle, à l'exception des salariés du secteur de la Santé.

Les gardiens de prison devront donc attendre leur tour. Ils recevront une invitation personnelle «en fonction de leur âge ou de leur vulnérabilité potentielle». Pour rappel, 82.653 doses de vaccin ont d'ores et déjà été administrées au Luxembourg, selon le dernier rapport du ministère de la Santé.





