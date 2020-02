La Fédération luxembourgeoise de volley (FLVB) est dans la tourmente après les accusations de détention et de diffusion d'images principalement à caractère pédopornographique dont est accusé un de ses formateurs.

Une triste première qui choque la FLVB

(ER avec AFP) - Le communiqué publié jeudi par le parquet de Luxembourg concernant la mise en examen d'un responsable d'une équipe, qui est soupçonné d'atteintes à la vie privée, a semé le chaos dans le microcosme du volley-ball luxembourgeois.

«Le Conseil d'administration de la FLVB est choqué par cette nouvelle et soutient l'enquête avec tous les moyens possibles tout en rappelant que la législation luxembourgeoise prévoit la présomption d'innocence», a réagi la Fédération qui compte à ce jour 28 clubs y compris des associations de loisirs.

Selon le communiqué du parquet, les faits reprochés à cet entraîneur remontent à plusieurs années. «A ce jour, le CA n'a pas eu connaissance des faits invoqués, mais condamne fermement toutes activités illégales et contraires aux valeurs morales et éthiques du sport», précise encore la FLVB pour qui ce type d'affaire est une première et dont elle se serait bien passée. Dans son communiqué, l'instance fédérale a tenu à réitérer son «soutien aux victimes» et qu'elle se «tenait à leur disposition».

Pour rappel, la personne mise en examen est accusée d'avoir enregistré et diffusé «des images à l'insu des victimes qui sont surtout mineures dans des cabines de douches et des vestiaires», précise encore le parquet.

Une convention nationale en France

Le milieu sportif a connu un début d'année particulièrement difficile. Dans un livre paru fin janvier «Un si long silence», l'ancienne patineuse française Sarah Abitbol avait accusé son ex-entraîneur Gilles Beyer de l'avoir violée quand elle avait entre 15 et 17 ans. Des faits qui remontaient aux années 1990.



Depuis les révélations de Sarah Abitbol, d'autres témoignages ont fait surface, dans le patinage artistique mais aussi dans d'autres disciplines, football, équitation, escalade, ski ou encore athlétisme.

Trois semaines après la publication de son livre témoignage, une convention nationale sur les violences sexuelles dans le sport avait été organisée à Paris. Organisée à l'initiative de la ministre des Sports Roxana Maracineanu, elle avait regroupé des centaines de représentants du mouvement sportif et du monde associatif.