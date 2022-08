François Bausch, ministre de la Mobilité, a répondu à l'appel des syndicats en fixant une tripartite fin septembre dans le dossier Luxair. Les syndicats déplorent que les salariés travaillent en «sous-effectif»

Des salariés en «sous-effectif»

Une tripartite Luxair est fixée pour le 26 septembre

Thomas BERTHOL François Bausch, ministre de la Mobilité, a répondu à l'appel des syndicats en fixant une tripartite fin septembre dans le dossier Luxair. Les syndicats déplorent que les salariés travaillent en «sous-effectif»

Le LCGB, l'OGBL et le NGL ont obtenu gain de cause. Les syndicats réclamaient la tenue d'une tripartite pour Luxair dont la date a été à présent fixée au 26 septembre prochain par le ministre de la Mobilité François Bausch (déi gréng). Robert Fornieri, secrétaire général adjoint du LCGB, salue la réactivité du gouvernement qu'il qualifie de «bon signal» dans ce dossier. «Le but final de cette tripartite est de permettre à Luxair de fonctionner sans les mesures sociales qui ont permis d'éviter les licenciements. Il faut que l'entreprise soit quand même pérenne et qu'elle ait une stratégie pour le futur et une stabilité pour les emplois de l'entreprise».

Pour rappel, les syndicats sont intervenus auprès de la direction générale, car selon eux, «la sollicitation du personnel de Luxair est devenue extrêmement forte» avec la reprise du secteur aérien. Ils souhaitaient ainsi trouver des solutions viables à cette situation «devenue inacceptable» qui impacterait «défavorablement les conditions de travail», lesquelles continueraient à «se détériorer».

Mais cet appel auprès de la direction n'a rien donné, regrette Robert Fornieri. C'est pour cette raison que les syndicats ont réclamé l'organisation d'une tripartite. Le représentant du LCGB compte sur une amélioration du dialogue social pour «trouver ensemble des solutions».

Répondre au «ras-le-bol des salariés»

«Il faut identifier clairement où sont les problèmes pour trouver rapidement des solutions et soulager les personnes. On doit réagir à très court terme et donner des perspectives dans les mois à venir pour ne pas revivre cette situation-là. On ne peut plus accepter une détérioration des conditions de travail et une sollicitation qui est dans les limites des règles pour les travailleurs», souligne Robert Fornieri.

Pour le syndicaliste, la tripartite doit avant tout répondre au «ras-le-bol des salariés». Ces derniers travaillent en «sous-effectif», notamment dans les équipages et surtout pour l'organisation des vols qui constitue «un véritable problème» selon Robert Fornieri.

Sur les ondes de 100.7, le ministre François Bausch a affirmé que le gouvernement ferait «tout» pour maintenir la société «en activité». La tripartite prévue en septembre sera l'occasion d'analyser si les instruments proposés lors du dernier accord sont encore toujours nécessaires comme le chômage partiel. Pour Robert Fornieri, il est clair que dans le cas actuel «il n'y a pas lieu d'octroyer de chômage partiel».

Le ministre écologiste prévient d'ores et déjà que tout ce qui concerne la politique interne de la société comme l'autonomie tarifaire ne sera pas discutée lors de cette réunion. Si l'Etat fait partie des actionnaires de Luxair, il s'agit toutefois d'une entreprise privée. Le ministre écologiste encourage pour cela les acteurs à se mettre autour de la table et à engager un «dialogue social pour trouver des solutions».

