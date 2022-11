1,5% de décès supplémentaires ont été recensés en septembre par rapport aux moyennes de la période allant de 2016 à 2019. C'est bien moins qu'en 2020.

En septembre dernier

Une très faible surmortalité enregistrée au Luxembourg

Simon MARTIN

Présenté début octobre, un rapport de l'OCDE a analysé la manière dont le Luxembourg a géré la pandémie. Dans celui-ci, on y apprend notamment que le Luxembourg a enregistré une surmortalité inférieure de 60% à la moyenne des pays de l'OCDE, qui rassemble la plupart des pays développés et démocratiques du monde.

Qu'entend-on par surmortalité? Le terme fait tout simplement référence au nombre de décès, toutes causes confondues, mesuré pendant une crise, la pandémie de covid-19 en l'occurence, par rapport à ce qui pourrait être observé dans des conditions «normales». Le pourcentage de surmortalité est ainsi mesuré en comparant le nombre de personnes décédées au cours d'une période donnée pour comparer cette donnée à une base de référence historique des années précédentes, dans une période qui n'a pas été affectée par la pandémie.

Un exercice auquel s'est prêté Eurostat, qui a comparé le nombre moyen de décès survenus au cours de chaque mois pendant la période 2016-2019 pour comparer cela avec le mois de septembre 2022. Les résultats ont permis d'avoir un aperçu de la mortalité du covid-19 qui, faut-il le rappeler, tue encore. Bien moins qu'au plus fort de la crise toutefois, surtout au Luxembourg.

En effet, c'est au Grand-Duché que l'on retrouve le taux de surmortalité le plus faible de toute l'Europe 1,5% de décès supplémentaires constatés en septembre par rapport à la période 2016-2019. C'est bien moins que le taux de 5,8% enregistré en 2020 mais un peu plus qu'en 2021, où la surmortalité affichait un taux de 1,3%.

Le Grand-Duché n'est toutefois pas le meilleur élève européen. En effet, en Slovaquie, un taux négatif de -1,8% a été enregistré. Cela signifie que moins de décès ont été constatés en septembre 2022 que durant la période de référence. Il s'agit du seul pays du continent à avoir réalisé cette prouesse. Pour le reste, les autres pays accusent toujours des indicateurs relativement élevés, preuve en est que le virus a complètement changé la donne.

En Belgique, on parle ainsi d'une surmortalité de 5,8%, en France, ce même taux grimpe à 7% et monte même à 14,8% en Allemagne. Mais c'est surtout en Islande (21,5%), en Finlande (17,2%), en Grèce (16,9%) et en Estonie (15,7%) que les décès sont bien plus nombreux qu'auparavant.

Pour rappel, le Statec indiquait qu'en 2021, 4.489 décès avaient été enregistrés parmi la population du Grand-Duché. Un chiffre qui était donc en légère diminution de 120 décès par rapport à 2020. L'espérance de vie à la naissance au Luxembourg a été peu affectée par la crise sanitaire et s'élève à 84,8 ans pour les femmes et à 80,3 ans pour les hommes.

