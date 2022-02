Quid des discriminations au Luxembourg ? On fait le point avec le Centre pour l'Egalité de Traitement (CET).

203 cas en 2020

Une trentaine de plaintes « covid » enregistrées par le CET

Alors que les actes antisémites n'ont jamais été aussi nombreux depuis dix ans dans le monde, qu'en est-il de la question de la discrimination au Luxembourg ?Nous avons posé la question à Nathalie Morgenthaler, la directrice du Centre pour l'Egalité de Traitement (CET). Celle-ci est notamment revenue sur le débat qui a enflammé la Belgique il y a quelques jours sur le port du burkini dans les piscines du plat pays. Selon le dernier rapport du centre interfédéral belge pour l’égalité des chances (Unia), une interdiction générale constitue une forme de discrimination. «Au Luxembourg, il n'y a aucune loi qui régit le port du burkini. D'une manière générale, c'est à chaque piscine de définir sa réglementation en la matière. Nous avons d'ailleurs abordé le sujet il y a peu avec le CET et nous rejoignons totalement l'avis d'Unia sur la question.»

Le handicap, premier motif de discrimination Près d'un quart des dossiers qui atterrissent sur le bureau du Centre pour l'égalité de traitement concerne les discrimination dont sont victimes des personnes handicapées. L'accès aux fournitures de biens et services reste le domaine le plus souvent évoqué.

Toutefois, les questions d'ordre religieux ne semblent pas représenter les principaux «chantiers» du centre. «En général, la situation concernant les questions religieuses est assez calme dans le pays, par exemple la question des minarets ne s’est jamais posée au Luxembourg.», poursuit Nathalie Morgenthaler.

Quels sont donc, dès lors, les débats principaux ? «Ce qui revient énormément ces derniers mois, ce sont les questions autour de la crise sanitaire. Il y a pas mal de personnes qui prennent contact avec nous car elles se sentent discriminées du fait qu'elles ne sont pas vaccinées notamment. Celles-ci se sentent délaissées et exclues. Malheureusement, on ne peut pas aider ces personnes car cela ne rentre pas dans notre champ de compétences. Il faut que la plainte concerne un motif de discrimination qui est prescrit dans la loi et en l'occurrence, ce n'est pas toujours le cas en ce qui concerne les questions autour du covid.»

Au-delà des plaintes concernant le vaccin, le CET doit également gérer des doléances de personnes se sentant discriminées pour plusieurs raisons. «Depuis 2011, ce sont surtout les personnes en situation de handicap qui prennent contact avec nous. On s'est vraiment établi en tant qu'organe de contact pour ces personnes. C'est le type de discrimination qui nous revient le plus souvent même s'il est difficile d'affirmer que c'est la discrimination la plus présente. Ces personnes sont peut-être plus enclines à nous contacter plutôt que d'autres.»

La majorité des plaintes concernant le handicap concerne des problèmes d'accessibilité. «Ces personnes revendiquent les mêmes droits que n'importe qui d'autre», poursuit le CET.

Le racisme reste un défi pour le Luxembourg Si une manifestation est organisée vendredi en signe de solidarité aux afro-américains victimes de racisme, l'événement sera également l'occasion de revenir sur une problématique peu médiatisée au Grand-Duché, bien qu’existante selon les associations.

Rappelons qu'au cours de l'année 2020, le CET a reçu 184 nouvelles demandes. S’y ajoutent 19 dossiers qui n'ont pas pu être clôturés au cours des années précédentes. «Un total de 203 dossiers a donc été traité en 2020, ce qui représente un nouveau record depuis la création du CET. 47% des requêtes ont été déposées par des hommes et 38% par des femmes. Les 15% restants provenaient d'organisations. Il faut noter que le sexe de la personne qui contacte le CET est enregistré, il ne s’agit donc pas forcément du sexe de la victime de la discrimination», peut-on notamment lire dans le rapport annuel de 2020. 49 cas concernaient donc des discriminations concernant le handicap.

Parmi les autres discriminations recensées par le CET, figurent également l’origine ethnique ou encore le sexe. «Cela concerne de nombreux domaines, du logement à l'emploi en passant par l'éducation. Les motifs sont tout aussi variés, je pense par exemple à la question du changement de sexe où des personnes transgenres se sentent discriminées.» Selon le rapport annuel de 2020, les discriminations concernant l'origine ethnique représentaient 44 cas traités par le CET, suivait ensuite le motif du sexe qui arrivait en troisième place avec 39 cas. «Parmi les 203 dossiers traités en 2020, 30 tournaient autour du covid», précise Nathalie Morgenthaler.

Trop d'abandons en cours de route

Dans 51% des cas, le CET a pu résoudre le problème, conseiller la personne ou l'orienter vers un autre service. Toutefois, le problème, selon le CET, c'est que de trop nombreuses personnes abandonnent durant le processus de recensement d'une discrimination. «Environ 20-25% des personnes qui signalent un incident se rétractent au moment où nous essayons d'entreprendre quelque chose avec elles. Pourquoi ? Peut-être qu'elles souhaitent d'abord régler les problèmes de leur propre chef ou ont peur d’éventuelles représailles ».

Elle tient cependant à rappeler que chacun a son rôle à jouer dans la lutte contre les discriminations. «On demande toujours à l'ensemble de la population de nous signaler une discrimination, même si le problème a déjà été résolu. On lance un appel aux victimes mais également aux témoins de discriminations de nous rapporter le moindre fait afin d'avoir une meilleure image de ce qui se passe sur le terrain.»

Pour signaler une discrimination, rendez-vous sur le site du CET en cliquant sur ce lien.

