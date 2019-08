Vendredi vers 18 heures, une tornade a ravagé les localités de Pétange et Bascharage. Une centaine de maisons sont fortement endommagées

Une tornade à Pétange

17 Photo: CGDIS

Photo: CGDIS Photo: CGDIS Photos: Patrick Besch Photo: privé Photo: privé Photo: Patrick Besch Photo: Patrick Besch Photo: Patrick Besch Photo: Patrick Besch Photo: Patrick Besch Photo: Patrick Besch Photo: Patrick Besch Photo: Patrick Besch Photo: Patrick Besch Photo: Patrick Besch Photo: Patrick Besch Photo: CGDIS

(TJ) - Ce fut vers 18 heures qu'unde tornade a endommagé une centaine de maison dans le sud du Luxembourg. Des images dramatiques se présentaient aux équipes de sauvetage. Des débris de toitures, des voitures détruites et des dizaines de maisons inhabitables suite au phénomène qui s'est formé lors d'un orage estival.

Le bilan est lourd: Rien quà Pétange, on parle d'une centaine de maisons endommagées, à Bascharage 18 habitations auraient subi des dégâts.

A Bascharage, un centre commercial a dû être èvacué parce qu'une ligne à haute tension dont les mâts ont été brisés était tombée sur la toiture du supermarché. D'importants dégâts ont également été notés à Rodange.

Sept blessés

A 21 heures, le bilan officiel fait état de 7 personnes blessées, dont une plus sérieusement touchée, prises en charges par le Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM). Les secours et les autorités communales se concertent sur place afin de coordonner les mesures et actions à prendre.

Une unité sauvetage-déblaiement française du Service Départemental d’Incendie et de Secours SDIS 57 a été demandée en renfort. Les acteurs concernés continuent d’évaluer la situation et informeront la presse de l’évolution de la situation.

Une hotline destinée aux personnes touchées ou voulant prendre des nouvelles depuis l’étranger a été mise en place au numéro suivant : 8002 8080









14 Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard

Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard Bascharage Photo: Sophie Hermes et Maximilien Richard





Des images dramatiques filmées par des témoins.





La N5 entre Dippach et Schouweiler fut bloquée. Foto: Max Rischard









A Linger, la tornade a été filmée:

A Schouweiler: