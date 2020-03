Schifflange a vibré ce dimanche au rythme de sa cavalcade. L'enthousiasme des plus courageux n'a pas été stoppé par les caprices de la météo.

Une tonne de bonbons et une pluie de bonne humeur

(ER) - Les organisateurs ont été fidèles à leur tradition. Plus d'une tonne de bonbons et près de 5.000 sacs de pop-corn ont été distribués durant le cortège. Si le public était moins présent que lors de la dernière édition, cela n'a pas empêché les participants d'animer les rues de la localité pour le plus grand plaisir des enfants.

12 Cavalcade de Schifflange Photo: Chris Karaba

