À partir de 2023, les visiteurs devront payer une taxe de séjour à Vianden. Une décision qui ne plaît pas à tout le monde.

Luxembourg 5 min.

Tourisme

Une taxe de séjour fait jaser à Vianden

Nadine SCHARTZ À partir de 2023, les visiteurs devront payer une taxe de séjour à Vianden. Une décision qui ne plaît pas à tout le monde.

Que ce soit le château historique, le téléphérique, les nombreuses pistes cyclables et chemins de randonnée ou le paysage pittoresque, Vianden a quelque chose à offrir à chacun. C'est justement pour cette raison que cette ville de 2.000 habitants est un but d'excursion apprécié non seulement par les habitants, mais aussi par les touristes. Des milliers de visiteurs s'y rendent en particulier pendant les mois d'été.

Le tourisme a repris des couleurs au Luxembourg Dans les campings, les hôtels ou les auberges de jeunesse, les touristes étaient au rendez-vous, permettant au Grand-Duché d'enregistrer presque autant de nuitées qu'en 2019.

Mais l'introduction d'une taxe de séjour dans la commune suscite aujourd'hui des inquiétudes. Pour les responsables communaux, la situation est claire : si l'attractivité de la petite ville doit être maintenue durablement, il faut continuer à investir. Jusqu'à présent, l'entretien des sentiers de randonnée, le marketing, la gestion de l'office de tourisme et du parcours d'accrobranche ainsi que l'organisation de diverses manifestations étaient entre les mains du syndicat d'initiative local. Mais celui-ci est aujourd'hui sur le point d'être liquidé ; la procédure judiciaire à ce sujet n'est pas encore entièrement terminée.

La lente disparition du syndicat d'initiative

Comme l'a déjà souligné l'échevin Jengel Klasen lors de la réunion du conseil communal fin juillet, le conseiller Frank Leonardy a repris la présidence du syndicat en 2019 afin de «sauver le navire». Finalement, il n'a pas complètement pu sauver ce dernier. D'un point de vue financier, la situation n'était déjà plus optimale depuis longtemps pour l'office du tourisme. Des rumeurs récurrentes laissaient entendre que tout ne se passait pas comme prévu, notamment dans le parc d'escalade.

En juin 2019 déjà, on apprenait que ce dernier avait enregistré un manque à gagner de 50.000 euros. Un déficit qui, selon le président du syndicat de l'époque, Jean-Paul Nagel, était correct et tout à fait justifiable en raison d'une fréquentation plus faible. Certes, ce dernier se défendait encore à l'époque contre les oiseaux de mauvais augure qui disaient que l'association était dans les cordes, mais un an plus tard, cela devenait déjà lentement une réalité.

Le Vëlosummer 2022 a conquis près de 30.000 cyclotouristes Les différents itinéraires cyclables mis en place dans le cadre du Vëlosummer 2022 ont remporté un franc succès, permettant à l'initiative de s'inscrire un peu plus comme un évènement incontournable de l'été.

Selon Frank Leonardy, l'association n'a plus de dettes après la liquidation, notamment après la vente de terrains. «On a tout simplement vu trop grand», souligne Leonardy en faisant allusion au parcours d'accrobranche et aux terrains de camping. Alors que l'on voulait se concentrer uniquement sur le parc d'escalade à partir de 2019, la désillusion a finalement suivi avec la pandémie. «La pandémie nous a brisé le cou».

En juin 2020, l'exploitation du parc d'escalade a dû être arrêtée pour des raisons de personnel et de finances. «L'installation a toujours bien fonctionné, mais pour joindre les deux bouts, nous aurions dû ouvrir le parc en avril 2020», souligne-t-il. En outre, d'innombrables réservations pour la saison en cours auraient été annulées. Parallèlement, le personnel aurait dû être formé, ce qui aurait représenté un autre poste de dépenses important. En outre, les salaires ont dû continuer à être versés malgré la fermeture. «Cela nous a finalement brisé le cou», explique Leonardy.

C'est à ce moment-là que la dissolution de l'association a été lentement mise en route. «Faute de temps, de plus en plus de membres du comité directeur ont fait défaut, si bien qu'à la fin, nous n'étions plus que deux à tenter de sauver le navire en perdition», explique Leonardy. L'étape logique suivante a été la professionnalisation de l'association - en novembre 2020 déjà, la commune a repris les deux postes de l'office de tourisme.

La commune prend en charge le tourisme

«Maintenant, quelqu'un d'autre doit s'occuper des travaux du syndicat d'initiative», avait laissé entendre l'échevin Jengel Klasen lors de la réunion du conseil communal en juillet dernier. Il était déjà clair à ce moment-là que ce «quelqu'un» serait la commune. Les ouvriers communaux sont par exemple responsables de l'entretien des pistes cyclables et des sentiers de randonnée. Le marketing et les activités qui y sont liées passent également par l'administration communale. Ces changements se reflètent finalement dans leurs finances. Alors que le syndicat d'initiative enregistrait des recettes provenant notamment des subventions communales et nationales et des cotisations des membres, les responsables communaux doivent revoir leur copie. Selon Jengel Klasen, les coûts annuels se situent entre 300.000 euros et 350.000 euros. De l'argent qui finira par manquer dans les caisses de la commune.

Pour y remédier, le conseil municipal s'est prononcé en faveur de l'introduction d'une taxe de séjour ; le règlement est actuellement en cours d'instance. À partir du 1er janvier 2023, les visiteurs devront payer deux euros par personne et par nuit dans les hôtels, pensions et autres hébergements touristiques. Dans les campings, la taxe est d'un euro par personne et par nuit.

Les exploitants d'hôtels se sentent pris au dépourvu

Une taxe qui suscite toutefois le mécontentement des exploitants d'hôtel. «Nous ne sommes pas d'accord avec cela», s'énerve par exemple Pol Petry de l'hôtel Petry. Ainsi, il aurait déjà dû communiquer les prix pour l'année prochaine aux tour-opérateurs en avril/mai. «Je ne peux pas les modifier après coup», explique Petry. D'une manière générale, il estime que la taxe est inquiétante, car la commune fermerait une attraction touristique après l'autre. L'exploitant de l'hôtel critique également le fait que la commune ne l'ait pas informé au préalable et que lui-même n'en ait eu connaissance que de manière incidente.

Nous n'avons plus assez à offrir aux visiteurs pour leur demander deux euros par nuit. Pol Petry, hôtelier

Christiane Petry de l'hôtel Victor Hugo est du même avis : «La taxe de séjour arrive beaucoup trop rapidement et nous sommes maintenant pris au dépourvu». Pour s'y préparer, les établissements hôteliers auraient besoin d'un an de préparation, poursuit-elle. Cependant, le moment n'est absolument pas propice à l'introduction d'une telle taxe. «D'une part, les réseaux sociaux parlent déjà de la lente dégradation de la ville. D'autre part, nous n'avons plus assez à offrir aux visiteurs pour leur demander deux euros par nuit», déplore Petry.

Fernande Wolter, de l'Auberge de l'Our, n'était jusqu'à présent absolument pas au courant de la taxe de séjour et ne l'apprend qu'en appelant la rédaction. «Nous n'allons pas faire de vagues», fait-elle comprendre, tout en ajoutant qu'elle rejoindra les autres gérants d'hôtel sur ce point.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.