Données statistiques, scénarios envisageables, études cliniques,... Une task force de l'Université du Luxembourg crée les liens entre chercheurs et a pour mission d'apporter aux décideurs les éléments de décisions sur la crise du coronavirus.

Luxembourg 2 min.

Une task force «recherche» s'active dans la crise

Données statistiques, scénarios envisageables, études cliniques,... Une task force de l'Université du Luxembourg crée les liens entre chercheurs et a pour mission d'apporter aux décideurs les éléments de décisions sur la crise du coronavirus.

(MF) – «Notre but principal est déjà de réunir les acteurs autour des domaines spécifiques pour pouvoir jouer un rôle de conseiller auprès des décideurs et être en mesure de fournir des faits en lien avec l'évolution des cas (de coronavirus)» mais aussi «voir comment nous pourrons sortir de la crise plus tard», résume Paul Wilmes invité au micro de la Radio 100,7 ce mercredi.

La riposte de la recherche face au covid-19 La recherche tente par tous les moyens de trouver une molécule efficace contre le covid-19. Le Grand-Duché apporte sa pierre à l'édifice et pourrait commencer des tests cliniques avec un antiviral expérimental développé pour traiter le virus Ebola.

Professeur en écologie systémique de l'Université du Luxembourg et chercheur au Luxembourg Centre for Systems Biomedecine (LCBS) - qui planche sur les effets d'un antiviral existant sur le coronavirus - Paul Wilmes dirige l'une des deux task force dans le secteur de la recherche mises sur pied par l'université pour aborder la crise du coronavirus. Le Fonds national de la recherche «lancera encore cette semaine un programme spécifique covid-19» et «nous permettra de lancer une nouvelle plateforme», confirme Paul Wilmes.

14 groupes de travail en cours

Le spécialiste considère que la recherche au Luxembourg «permet actuellement de couvrir tous les aspects importants», bien qu'il souligne «l'importance pour les chercheurs d'un petit pays comme le nôtre de ne pas fonctionner seuls mais au sein d'un réseau international». Objectif: prendre en compte les expertises réalisées à l'échelle de la planète.

Le Luxembourg combat le coronavirus Avec des dizaines d'infections officiellement recensées, le Grand-Duché a choisi de prendre des mesures drastiques pour limiter la propagation du covid-19. Des mesures qui impactent le quotidien des 614.000 résidents et des 200.000 frontaliers du pays.

La task force, opérationnelle depuis une semaine, coordonne les chercheurs afin qu'ils planchent au sein de groupes de travail sur les mêmes thématiques. Actuellement quatorze thèmes ont été identifiés, allant des études cliniques lancées aux futurs impacts socio-économiques de la crise. Au Luxembourg, trois groupes de travail ont déjà lancé des études cliniques «pour suivre des patients et comprendre pourquoi chez l'un le virus provoque une sérieuse maladie et chez l'autre pas», résume Paul Wilmes.

Comprendre l'origine des virus

Si de grands laboratoires et entreprises pharmaceutiques travaillent pour trouver un vaccin ou un médicament contre le covid-19, «au Luxembourg aussi, dans des domaines spécifiques, nous avons une expertise leader au niveau mondial», souligne le microbiologiste.

Avant de rapporter que «nous avons déjà les premiers génomes des virus qui circulent au Luxembourg. Ces séquences ont été réalisées par le laboratoire national de la Santé. Nous sommes en train de les placer dans le contexte global pour voir d'où ils viennent». S'il reconnaît qu'une «certaine concurrence prévalait avant la crise», Paul Wilmes note qu'au cours des deux à trois dernières semaines «nous sommes clairement passés à une situation de coordination et de collaboration».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.